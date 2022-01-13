Зима 2022: рекомендації астрологині на 14 січня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Планета спілкування та інформації, Меркурій, входить до ретроградної фази, в якій пробуде до 4 лютого, а транзитний Місяць у Близнятах з'єднається з Чорним Місяцем і створить напружений аспект до сильного Нептуна в Рибах. Це час прихованого ошуканства на всіх рівнях, коли "довіряти, але перевіряти" необхідно все – від слів близьких людей, рідних та друзів до публікацій у пресі та телевізійних та інтернет-новин.

Також велика ймовірність розчарувань – насамперед у людях, які поведуться зовсім не так, як ми того від них очікуємо, і плутанини. До якої додає "руку" ретроградний Меркурій.

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