Зима 2022: рекомендації астрологині на 16 лютого

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Яскрава повня у знаку Лева – з тих, що індіанці називають "Сніговою". Традиційно у цей час у Північній півкулі випадає максимальна кількість снігу.

У деяких країнах вона також носить назву "Орлиної", "Ведмежої" та "Голодної", оскільки північноамериканські індіанці через складні погодні умови не могли повноцінно полювати, що негативно позначалося на їхньому харчовому раціоні.

Вона відбудеться о 16 годині 58 хвилин за Гринвічем (о 18 годині 58 хвилин за київським часом) і сформує негативні аспекти до місячних вузлів: цими днями можуть відбуватися події, що стосуються яскравих та знаменитих особистостей, а також спалахи агресії.

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