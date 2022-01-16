Зима 2022: рекомендації астрологині на 17 січня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у понеділок

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Повня в Раку включає "режим" благодійності, що зробить людей добрішими, милосерднішими і сприйнятливішими до чужих проблем. Можна допомагати всім, хто цього потребує, – добрі справи обов'язково зарахуються. У цей час також не варто квапити події, оскільки на хвилі ретроградного Меркурія це може призвести до результатів, протилежних тим, на які спочатку розраховувалося.

Стосовно близьких людей, навіть якщо вони вередують і дратують, необхідно змінити гнів на милість: найімовірніше, вони потребують любові та уваги, але не знають, як про це сказати. Поганий настрій і депресія в повню говорять про те, що в домі накопичилося дуже багато негативу — необхідно чистити його за допомогою цілющої сили вогню. Для цього потрібно пройти своїм житлом зі свічкою, що горить, за годинниковою стрілкою, зупиняючись у тому місці, де вона почне чадіти.

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