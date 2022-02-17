Зима 2022: рекомендації астрологині на 18 лютого

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить на знак Риб, посилюючи нашу потяг до містики, скромності, духовності, емоційності, співчуття та милосердя.

Під час вирішення важливих питань у цей час необхідно звертатися до інтуїції – вона підкаже оптимальне та відносно легке вирішення. В особистому плані всі шукатимуть романтики, а не чуттєвості або – особливо – розрахунку, водночас ніхто не захоче задовольнятися малим – від любих людей вимагатимуть по максимуму.

Пошук ідеального коханого дуже часто призводить до того, що його зводять на п'єдестал, а коли він звідти падає, відчувають жорстоке розчарування, так що краще не зачаровуватися.

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