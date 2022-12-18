Зима 2022: рекомендації астрологині на 19-20 грудня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок та вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Скорпіона, що завжди вносить у суспільне та особливо особисте життя "безлад і вагання". Що ж до нинішнього її періоду перебування в цьому знаку, то він ускладниться тим, що Місяць зіткнеться там із Південним місячним вузлом і водночас створить напружений аспект до Урана в Тельці та Плутона у знаку Водолія.

Найсильніше така зміна позначиться на нашому моральному стані. Емоційні гойдалки, які доведеться випробувати на собі всім без винятку, виявляться для багатьох серйозним випробуванням, тому бажано налаштуватися на можливі перепади настрою і поставитися до них із філософської точки зору. Небажано займатися важливими справами та ухвалювати серйозні рішення – надто великий ризик помилки, яка буде зроблена під впливом миттєвого настрою.

Необхідно відмовитися від самокритики, та тим більше – від самокатування, оскільки об'єктивний погляд на свої досягнення та промахи не вдасться зберегти навіть найбільш упевненим у собі людям. Небажано призначати на ці дні заручини та весілля – існує ймовірність того, що щось у сімейному житті згодом піде не так, а також робити великі придбання – вони зі стовідсотковою гарантією будуть невдалими.

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