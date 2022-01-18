Зима 2022: рекомендації астрологині на 19 січня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить за знаком Лева – до бажання хліба додається бажання видовищ, тому поважну публіку хвилюватиме і цікавитиме все, що підпадає під це визначення: театр політичних дій та скандальні телевізійні шоу, подробиці особистого життя зірок та сусідів – загалом усе, що важливо для простого обивателя.

Втім, крім цікавості, людей цікавитимуть вершини – насамперед професійні та наукові, виконання заповітних бажань, слава, зізнання та оплески. Вони також виявлятимуть сміливість, відвагу та винахідливість, якщо, звичайно, ці якості знадобляться.

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