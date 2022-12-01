Зима 2022: рекомендації астрологині на 2 грудня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Овна, роблячи нас неросудливими, імпульсивними й необачними. На думку астрологів, така поведінка може призвести до необдуманих вчинків, які не найкращим чином позначаться на життєвій ситуації – особливо це стосується фінансової сфери, в якій можливі серйозні помилки.

Тому бажано діяти за принципом "сім разів відміряй, один – відріж", тобто ретельно продумувати та прораховувати будь-яку свою дію: не купувати непотрібних речей, не вкладати гроші в сумнівні підприємства – дуже скоро про це доведеться пошкодувати. В ідеалі ж найкраще утриматися від будь-яких витрат, щоб згодом не страждати на докори совісті з приводу бездарно витрачених коштів.

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