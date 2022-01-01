Зима 2022: рекомендації астрологині на 2 січня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Рік відкривається транзитом Місяця Стрільцем і молодим місяцем, який відбудеться 2 січня в Козорозі. Сонце створює підтримувальний аспект до Урану у Тельці, а Юпітер у першому градусі Риб – напруженість із місячними вузлами.

Перший місяць року яскраво характеризує не тільки наступний місячний місяць, але і все перше півріччя. З'єднання Венери, Селени (Білого Місяця), Плутона, Сонця та Місяця в Козорозі вказує на те, що багато в цей час може бути побудовано на пошуку вигоди – навіть пропозиції руки та серця будуть нести відбиток розрахунки та маніпуляцій.

Венера, що у ретроградній стадії, свідчить про невдалі стосунки і сварки, а присутність Плутона – спроби тиску збоку. Важливо пам'ятати, що молодик — це завжди втома і одночасно народження чогось нового: необхідно берегти сили і правильно — точніше, розважливо — розподіляти енергію.

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