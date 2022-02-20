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Зима 2022: рекомендації астрологині на 21-22 лютого

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Зима 2022: рекомендації астрологині на 21-22 лютого

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Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у понеділок та вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць йде за знаком Скорпіона, створюючи до трійки планет, що розташувалися тим часом у знаку РибСонце, Юпітер, Нептун – гармонійні аспекти.

Місяць зазвичай проявляє свій негативний вплив у знаку Скорпіона: як правило, це дуже енергетично сильний час, але, якщо не використовувати енергетику цих днів на повну, вона може змінити знак "плюс" на "мінус", що негативно позначиться на стані психіки — недаремно астрологи запевняють: у такі періоди часто трапляються загострення у психічно нестабільних людей та відбуваються злочини – до того ж як бандитські напади, так і зґвалтування.

Однак цими днями, завдяки гармонійним аспектам до знаку Рака, можна говорити про позитивний ключ, у якому розвиватимуться події: грандіозні бажання отримають такі ж грандіозні шанси для їхнього втілення в життя

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