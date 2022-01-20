Зима 2022: рекомендації астрологині на 21 січня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить на знак свого вигнання – Водолій, через що останній втрачає свою рішучість та натискання. Цей знак любить ухвалювати рішення групи, разом з іншими: енергії в зимовий час мало, тому колектив грає особливу роль у її збереженні.

Енергія Водолія проявляється тільки в колективі, тому наприкінці січня-початку лютого Всесвіт видає енергію імпульсивно, невеликими порціями, що призведе до колективних обурень та протестів, які спалахуватимуть у різних частинах земної кулі.

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