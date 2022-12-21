Зима 2022: рекомендації астрологині на 22 грудня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Юпітер виходить із знака Водолія і переходить до знака Овна, в якому перебуватиме до середини травня наступного року, що не забариться позначитися на житті на Землі. Цей активний і неспокійний знак одразу почне "вливати" в суспільство новаторські ідеї, які необхідно реалізувати негайно, оскільки вони дуже швидко втрачатимуть свою актуальність і силу. Потрібно пам'ятати, що Овен – спринтер, дія його проєктів розрахована на короткі дистанції – щонайбільше на рік, триваліші перспективи він не розглядає, оскільки швидко втрачає до них інтерес і запалюється чимось новим, тож що швидше до них взятися, то краще.

В такі періоди зростає престиж професій, пов'язаних із відвагою, мужністю та ризиком. У наш час перш за все йдеться, звісно ж, про військових, тому може різко зрости кількість охочих вирушити добровольцями на фронт або після закінчення школи подати документи до військових навчальних закладів – училищ та академій.

Посилиться боротьба за суверенітет і незалежність – насамперед у країнах, які – наприклад, як Росія – є штучно утвореними конгломератами, що складаються з територій, на яких живуть люди різних національностей та різного віросповідання. Можливі також факти несподіваної і нічим не виправданої жорстокості та навіть агресії проти країн, які ні з ким не перебувають у стані війни і не в змозі себе захистити. Зросте кількість пожеж, вибухів та різноманітних техногенних катастроф: необхідно бути обережними в поводженні з побутовими приладами, пов'язаними з газом та електрикою, не нехтувати укриттями під час ракетних атак.

В суспільному житті велика ймовірність публічних скандалів, які призведуть до того, що навіть дуже високопосадові чиновники будуть змушені піти зі своїх посад, позбутися звань і нагород. Тим із них, хто відчуває за собою якісь гріхи, необхідно вжити превентивних заходів – так би мовити, "підстелити соломку", щоб не так боляче було падати.

У стосунках між людьми посиляться прояви таких негативних якостей, як гординя, зарозумілість, перебільшення власної значущості, бажання вирішувати будь-які – як професійні, так і сімейні – питання з позиції сили. Важливо пам'ятати, що все це – не більше ніж вплив Овна, який з приходом Юпітера буде одержимий манією величі, тому якщо близький друг чи кохана людина почнуть поводитися відповідним чином, не варто думати, що вони змінилися в гірший бік: їхні недоліки – явище тимчасове.

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