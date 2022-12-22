Зима 2022: рекомендації астрологині на 23 грудня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихолоиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить до знака Козорога, де воно приєднається до Меркурія, Венери і Плутона, що вже там перебувають. Насамперед така конфігурація найсприятливішим чином позначиться на фінансах – як цілих країн, так і кожного з нас. Козоріг диктуватиме свої правила, вимагаючи суворості та поміркованості у всьому – починаючи від настроїв у суспільстві і закінчуючи харчуванням та дрескодом, якого доведеться дотримуватися навіть тим, хто належить до творчих професій і раніше не переймався цим. Дотримуватися скромності та виваженості в усьому насамперед доведеться представникам засобів масової інформації – їм у жодному разі не можна буде допускати появи в ефірі чи виданнях – як друкованих, так і електронних – неперевірених фактів. Втім, не можна сказати, що прийдешній час не має жодних плюсів – багато хто з нас можуть отримати цікаві пропозиції у професійній сфері, які передбачатимуть не лише цікаву роботу, а й привабливу зарплату.

О 10 годині 18 хвилин за Гринвічем – 12 годині 1 хвилині за київським часом – відбудеться молодик у знаку Козорога. Необхідно звернути пильну увагу на події цього часу – вони символічно відобразять усе, що має статися протягом наступного місяця – тобто до 23 січня, а, можливо, і всього 2023 року. Нинішній молодик передбачає багато позитивних аспектів у зв'язці Меркурій-Венера, що дозволяє сподіватися на торжество розуму над емоціями та інстинктами, а отже, велика ймовірність того, що наступного року мир прийде на зміну війні. Також велика ймовірність серйозних інноваційних проривів у галузі індустрії моди, косметології, SPA, а також предметів мистецтва та ювелірних виробів.

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