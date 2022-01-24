Зима 2022: рекомендації астрологині на 25-27 січня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися з вівторка до четверга

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок .

Транзитний Місяць, рухаючись знаком Скорпіона, зіткнеться з енергіями Сонця і Сатурна, у цей час Марс зайде на знак Козорога, де його вогненна енергія трансформується в енергію завзятої і кропіткої роботи.

У цей час не варто ухваювати серйозних рішень, які можуть виявитися помилковими, і не робити великих придбань, також важливо уникати зачаття і не одружуватися. 27 січня Меркурій повернеться до Козорога, де до середини лютого разом із Марсом буде скрупульозно працювати над розробкою стратегій досягнення мети та конкретними завданнями щодо протидії будь-яким обмеженням, що існують у сучасному суспільстві.

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