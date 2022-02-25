Зима 2022: рекомендації астрологині на 26-27 лютого

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у суботу та неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихолог Валентина Вітрок.

Транзитний Місяць проходить Козорогом, а це вносить корекції в емоції, точніше, робить їх підконтрольними та передбачуваними.

Люди стають спокійними, врівноваженими та сухуватими: на перший план виходить професійне життя, а особисте відсувається на другий, а то й третій. Тим більше, що 27 лютого Місяць проходитиме з'єднання з Марсом і Плутоном у Козорозі, що підштовхне багатьох до серйозних вчинків – переважно професійної якості.

Якими б складними вони не виявилися, їх вдасться виконати на всі сто відсотків.

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