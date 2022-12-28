Зима 2022: рекомендації астрологині на 29 грудня – 1 січня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в ці дні.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

29 грудня Меркурій входить у ретрофазу, тобто починає рухатися не прямо, а у зворотному напрямку – такий «рачачий» крок триватиме до 21 січня. Це означає, що всі серйозні справи та проєкти бажано поставити на паузу, оскільки реалізувати їх у повному обсязі не вдасться. Перешкоди, що постійно виникають на шляху, загальмують виконання будь-яких планів, підводні камені стануть причиною нових «ввідних», які вимагатимуть розроблення інших тактики і стратегії, і не факт, що вони теж будуть правильними. Відсутність взаєморозуміння між діловими партнерами та близькими людьми візьме під сумнів досягнення домовленостей як професійного, так і особистого характеру. Щоб не гаяти часу, на ці дні краще призначити рутинну роботу, яка вимагає посидючості й зосередженості, а не польоту думки та геніальних рішень.

Новорічна ніч проти 1 січня мине під знаком транзитного Місяця у знаку Тельця. Вона може принести не лише нові знайомства, а й зустрічі з людьми з минулого, які з'являться несподівано, але одразу позначать серйозність своїх намірів. Також цілком можна розраховувати на несподівані повороти долі, які стануть можливими завдяки присутності у знаку Риб великого містифікатора та чарівника Нептуна, який перебуває в компанії з Ураном – він, як відомо, вміє дивувати і зробить реальністю не лише подарунки, про які ми мріяли, а й те, що ще вчора видавалося неможливим – такою є магія новорічної ночі.

Читайте також: