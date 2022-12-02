Зима 2022: рекомендації астрологині на 3 грудня

Астрологиня розповіла, до чого нам треба готуватись у суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихолог Валентина Віттрок.

Сонце стає на вісь катастроф, тому контролювати енергію, яку внесе в наше життя Місяць в Овні, особливо важливо. Варто також бути обережними абсолютно у всіх сферах життя та діяльності – від використання побутового газового та електрообладнання до поїздок та керування автомобілем.

Важливо пам'ятати, що зараз не час для екстриму: небажано займатися потенційно небезпечними видами спорту – наприклад, такими як гірські лижі, і подорожувати водними та повітряними видами транспорту.

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