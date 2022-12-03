Зима 2022: рекомендації астрологині на 4 грудня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Нептун виходить з ретроградної петлі і аж до липня 2023 року починає рухатися прямою, що безпосередньо відобразиться на нашому житті. Насамперед ця, як її називають, "планета поколінь" вплине на наш світогляд: від якихось догм і переконань, на жаль, доведеться відмовитися — до того ж не з власної волі, а під впливом обставин, але це якраз той випадок, коли все, що не робиться, робиться на краще. Щоправда, зрозуміло це буде через деякий час, так що одразу може навіть здатися, що все сталося, навпаки, до гіршого, але має сенс не поспішати з висновками і трохи почекати, поки схлинуть емоції і ситуація набуде реальних рис.

Поки ж протягом кількох днів Нептун разом із Марсом зі знака Близнят та Венера зі знака Стрільця сформують тау-квадрат – аспект несподіванки, який може обернутися фатальними помилками для представників мутабельних знаків – Близнят, Діви, Стрільця та Риб. На ментальному плані вони набудуть вигляду ошуканств, хибних ілюзій та необачних слів, на фізичному – отруєнь та фантомних болів. Оскільки Марс, що бере участь у цій конфігурації, до 11 січня 2023 року перебуватиме в ретроградному русі, купуючи подарунки до свят собі, своїм друзям і близьким, варто уникати речей із металів – як благородних, так і не дуже.

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