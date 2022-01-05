Зима 2022: рекомендації астрологині на 6-7 січня

Астрологиня розповіа, до чого нам потрібно готуватися у четвер та п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

У православний Святвечір Місяць проходить знаком Риб, зустрічається там по черзі з Юпітером і Нептуном, що відповідає духові світлого свята Різдва.

У людському суспільстві очікується сплеск милосердя, коли багатьом захочеться займатися благодійністю, допомагати тим, хто цього потребує – літнім людям, дітям-сиротам, безпритульним тваринам. Це також час, коли всі ми, незалежно від віку, віритимемо в чудеса, які, як відомо, люблять, коли до них так ставляться, тому можуть збуватися частіше, ніж зазвичай.

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