Зима 2022: рекомендації астрологині на 7-8 лютого

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у понеділок та вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить за знаком Тельця. Незважаючи на поєднання з Ураном, яке відбудеться в цей же час, він підпадає під гармонійну взаємодію з Юпітером, що зробить людей трохи успішнішими, ніж у будь-який інший час.

Необхідно скористатися щасливим шансом для того, щоб вирішити хоча б одне питання, що давно перебуває на порядку денному. Важливо також відзначити, що перебування Місяця у знаку Тельця завжди створює прекрасні умови для зростання – як фінансів, так і рослин, насамперед розсади: перші зростатимуть у переносному, а другі – у буквальному значенні цього слова. У зв'язку з цим можна відкривати банківські рахунки, а також садити та пересаджувати рослини.

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