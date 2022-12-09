Зима 2022: рекомендації астрологині на 9-11 грудня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць переходить на знак Рака, а Венера – на знак Козорога, де вона пробуде до 4 січня наступного, 2023 року. Обидві ці планети астрологи вважають жіночими, тому вони впливатимуть на все, що так чи так пов'язане з прекрасною половиною людства – насамперед почуття та стосунки між людьми. Якщо врахувати, що в знаку Козорога вже розташувався Меркурій, який увійшов туди 7 грудня і пробуде до 12 лютого, можна сміливо припустити, що на багато особистих – любовних та сімейних – зв'язків чекає трансформація.

Комусь може здатися, що людина, яка перебуває поруч, їй не пара – соціальний статус, освіта чи матеріальне становище у неї не ті. Хтось просто охолоне до свого партнера, відчує стосовно нього відчуження, до того ж і сам не зможе пояснити, чому так відбувається – просто раптово спала пелена, яка до цього часу вводила в оману. Тому тим, кому по-справжньому дорога близька людина, необхідно виявити терпіння і не реагувати на примхи другої половинки хоча б до 10 січня – до цього часу Козоріг та Меркурій остаточно втратять свою владу над легковажною Венерою.

Щодо нових зв'язків, то вони в цей час вибудовуватимуться з далеким прицілом і певною часткою розважливості: для людей будуть важливими не почуття любові чи симпатії, а меркантильність і вигода, яку можна отримати, ставши його партнером – як офіційним, так і неофіційним. Втім, все сказане вище не означає, що зараз чистим і щирим почуттям зовсім не буде місця. Венера – пані сентиментальна, тому кожен конкретний випадок необхідно розглядати окремо – чого там більше: кохання чи розрахунку.

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