Зима 2022: рекомендації астрологині на 9 січня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у неділю

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Рух транзитного Місяця за знаком Овна увійде у суперечливість із зв'язкою Сонце — Венера, у цей час Марс створює точну опозицію до Ліліт (Чорного Місяця) у знаку Близнят. Девіз цього часу – на щастя, нетривалого, лише на два дні – звучить так: "Слово срібло, мовчання – золото". Слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш. Необхідно стежити за тим, що говориш: через імпульсивність, емоційність та власний егоїзм можна за допомогою одного необережного слова зіпсувати багаторічні стосунки з другом або близькою людиною, та й взагалі нажити собі масу неприємностей.

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