Зима 2023: рекомендації астрологині на 10-11 лютого

Про те, на що в ці дні варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

До 10 лютого Меркурій завершить точне з'єднання з Плутоном у знаку Козорога, що насамперед свідчить про маніпуляції та шахрайство в особливо великих розмірах. Стане відомо про значні фінансові афери, до яких виявляться причетними відомі люди – політики, продюсери, режисери й навіть особи королівської крові. На рівні звичайних людей схожі події також імовірні, тому важливо уважно стежити за тим, які документи підписуєте, бо інакше можна – з великою ймовірністю – втрапити в неприємну ситуацію, наслідком якої будуть фінансові втрати.

Беручи до уваги знак, в якому відбувається з'єднання, можна назвати його ключову фразу або, як кажуть у таких випадках, слоган – "Я використовую". В суспільстві може проявлятися нетерпимість до поведінки та способу мислення інших людей, а також тиск із боку влади – дії та постанови, що обмежують свободу громадян. Оскільки згідно із третім законом Ньютона, сила дії завжди дорівнює силі протидії, то в дні, коли Місяць перебуватиме у знаку Скорпіона, 10 і 11 лютого, можлива реакція у відповідь з боку народних мас: демонстрації, заколоти та навіть революції. В особистих стосунках також можливі конфлікти, в яких необхідно стримувати агресію і відстежувати маніпуляцію, не даючи їй можливості впливу.

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