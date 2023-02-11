Зима 2023: рекомендації астрологині на 12 лютого

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Меркурій переходить у знак Водолія, сформувавши на два дні напружений аспект до транзитного Місяця у знаку Скорпіона. Такі ж аспекти він створить до Ліліта (Чорного Місяця) у знаку Лева, що може стати причиною спокус та ілюзій, тому в цей час необхідно максимально уважно ставитися до будь-яких спокус, які приготують для нас як обставини, так і конкретні люди.

У знаку Водолія Меркурій перебуватиме до 3 березня, де він – по ходу справи – наближатиметься до Сатурна. Планета стриманості та обмежень почне поступово гальмувати бунтарські та революційні настрої Меркурія, роблячи його спокійнішим, стриманішим і врівноваженим, що не забариться позначитися на взаєминах між людьми: у них стане менше як пристрасті, так і конфліктів.

Напередодні молодика, що відбудеться 20 лютого, у Меркурія відбудеться серйозна "сутичка" з Ураном у знаку Тельця. Молодик сам по собі – критичний час, але цього разу зірки категорично не радять нам підписувати важливі документи та ухвалювати серйозні рішення – вони можуть мати неприємні та пролонговані в часі наслідки.

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