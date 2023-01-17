Зима 2023: рекомендації астрологині на 18 січня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Меркурій, що відповідає в небесній ієрархії за спілкування та комунікації, виходить із ретроградної фази, в якій перебував з 29 грудня. Той факт, що від цього часу він рухатиметься не у зворотному, а в прямому – або, як кажуть астрологи, директному – напрямі, говорить про те, що світ прийде до адекватного стану. На деякий час – до наступної ретроградної петлі – можна не боятися непорозумінь та нерозуміння між людьми, будь-які висловлювання – і навіть натяки – сприйматимуться однозначно, тобто саме з тим сенсом, який спочатку в нього вклали, а не додумав чи додав від себе співбесідник.

Можна розпочинати нові проєкти, які були відкладені до певного часу, займатися справами та бізнесом, зізнаватися у своїх почуттях – насамперед у коханні: все буде правильно зрозуміло і з вдячністю сприйнято.

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