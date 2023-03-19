Весна 2023: рекомендації астрологині на 20 березня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Меркурій, а через день – 21 березня – і Сонце переходять до вогняного знака Овна, де вже перебувають Юпітер і Хірон, що свідчить про те, що в суспільному житті всієї нашої планети починається новий період. У цей час люди стануть більш імпульсивними, водночас практичними та здатними отримувати вигоду з будь-якої ситуації. Велика ймовірність проблем у спілкуванні між людьми – сварок, конфліктів, налаштованості на пошук недоліків у навколишніх людях і нестримного бажання критикувати їх. Бажано не йти на поводі в небесної конфігурації – менше аналізувати та більше діяти. Успіх у справах у цей час можливий у більшості випадків, головне – реально і тверезо дивитися на речі, оскільки ідеалізм не наблизить до поставленої мети, а навпаки, віддалить від неї. Необхідно також контролювати емоції – вони до добра не доведуть.

Свято східного Нового року – Навруз – співпадає з молодиком у першому градусі Овна, який зазвичай називають жертовним. Меркурій у променях Сонця не віщує ментальної активності, та й сам молодик – не лише цього разу, а й завжди – енергетично проявляється в занепаді сил, апатичності та байдужості до всього, що відбувається навколо. Саме тому в цей період не варто переоцінювати свої можливості і робити те, що може зашкодити здоров'ю: перевищувати швидкість, перебуваючи за кермом, займатися екстремальними видами спорту, переходити вулицю в недозволеному місці.

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