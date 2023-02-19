Зима 2023: рекомендації астрологині на 20 лютого

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

О 7 годині 7 хвилині за Гринвічем (о 9 годині 7 хвилині за київським часом) у другому градусі Риб відбудеться лютневий – так званий сніговий – молодик. Час є чарівним з будь-якого погляду.

По-перше, молодик завжди є таким, тому астрологи радять під час зародження Місяця закладати життєву та професійну програму на майбутнє – що більше сприятливих моментів у ній буде, то вдалішим і щасливішим буде майбутнє.

По-друге, дві "сімки", які відповідають часові молодика за Гринвічем, роблять цей час містичним – цифра "сім" вважається такою завдяки Біблії, в якій фігурують сім церков, сім ангелів, сім труб і сім печаток.

Ну, і по-третє, цей момент формує новий місячний цикл, в якому у знаку Овна зустрічаються дві планети успіху – Юпітер і Венера. Починається період унікальних можливостей, які зірки нададуть нам як у професійному, так і в особистому житті. Головне – вимагати від зірки по максимуму: у кожного з нас є шанс отримати все й одразу.

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