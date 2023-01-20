Зима 2023: рекомендації астрологині на 21 січня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

21 січня о 20 годині 54 хвилини за Гринвічем (22 години 54 хвилини за київським часом) у другому градусі Водолія та в точній опозиції до Ліліт у знаку Лева відбудеться перший молодик року. Небесна конфігурація цього моменту виявиться символічною, оскільки фактично – на зоряно-планетарному рівні – закладе для Землі програму боротьби з деспотизмом, тиранією – у країнах, у яких є державним ладом (як-от, наприклад, у Росії), та агресією, а також підтримає політичні та громадські рухи за реформи, свободи та щасливе майбутнє як окремих громадян, так і всього світу в цілому.

Планета кохання і краси Венера в день молодика перебуватиме у поєднанні з Сатурном. Планета-обмежувач, як зазвичай, виконуватиме функцію чистильника карми: кожен може отримати те, що, умовно кажучи, напрацював – за вчинене, хоч би яким – поганим чи добрим – воно не було, неодмінно доводиться відповідати, і для багатьох із нас така мить настане цього дня. Також відійде те, що віджило свій вік: наприклад, можуть розпастися шлюби, які вичерпали себе, або припинити існування стосунки, які давно не приносять ні користі, ні задоволення. З іншого боку, велика ймовірність укладання шлюбів з розрахунку, які – в разі, якщо він правильний – виявляться на диво міцними та щасливими, та офіційного оформлення стосунків зі зрілою, досвідченою й мудрою людиною.

Ну і, нарешті, саме цього дня настане Новий – 4721-й – рік за китайським календарем, що мине під знаком Чорного Водяного Кролика (Кота). Очікується, що він заспокоїть пристрасті, які вирують на нашій планеті, і дасть людям невеликий перепочинок від подій, які стомили нас у рік Тигра.

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