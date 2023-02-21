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Зима 2023: рекомендації астрологині на 22 лютого

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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1480
Час на прочитання
1 хв
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Зима 2023: рекомендації астрологині на 22 лютого

Фото: www.credits

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць, проходячи знаком Овна, "зустрічається" з Венерою, Хіроном і Юпітером, що перебувають там. Причому планета кохання та краси в цей час триматиме секстиль (підтримувальний аспект) із Плутоном. Треба визнати, що Місяць у знаку Овна – не найкращий порадник: у такий час ми схильні до необдуманих, ризикованих рішень і легковажних, нерозважливих вчинків, про які згодом доводиться шкодувати як про нерозумні.

В такі дні також підвищується фізична активність, але вибираємо виключно ті завдання, які можна виконати практично блискавично – до пролонгованих у часі справ ми не готові, нам шкода витрачати на них сили. Все, що не вдасться завершити протягом дня, можна вважати втраченим, оскільки вже завтра навряд чи захочеться розпочинати їх. Такі дні сприятливі для бізнесменів, оскільки у людей різко збільшується креативність і діловитість, що дозволяє досягти успіху у справах, особливо пов'язаних із фінансами. До речі, саме в цей час – беручи до уваги конфігурацію планет – найбільш успішними виявляться угоди, пов'язані з валютою: найімовірніше, йтиметься про співпрацю із закордонними партнерами.

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Дата публікації
Перегляди
1480
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