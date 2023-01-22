Зима 2023: рекомендації астрологині на 23-25 січня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в понеділок, вівторок і середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Риб, включно з аспектами до вищих планет – Урану, Прозерпіни, Нептуна. Відмінною рисою цього періоду часу стане натхнення, яке, як і має бути, буде посланим згори – до гармонії небесних сфер вдасться безпосередньо "підключитися" не лише людям творчих професій, а й усім іншим. Вирішувати будь-які – зокрема й суто технічні чи побутові справи – необхідно з креативної точки зору, оскільки лише в такому разі вони будуть успішними.

Необхідно звертати пильну увагу на сни, які можна буде побачити в цей час: вони можуть виявитися віщими, і важливо правильно їх тлумачити та зробити з них правильні висновки.

У цей час також можна і потрібно мріяти: будь-які, навіть найсміливіші фантазії, не будуть марними – навпаки, вони можуть найнесподіванішим чином матеріалізуватися, зробивши реальністю те, що ще недавно здавалося вигадкою.

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