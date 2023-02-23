Зима 2023: рекомендації астрологині на 24-26 лютого

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний – зростальний – Місяць проходить знаком Тельця, що робить цей час сприятливим для всього, що має вирости та збільшитися в обсягах. Цікаво, що стосується це не лише розсади, для садіння якої цей час особливо сприятливий, а й фінансових та бізнес-проєктів. Можна розпочинати нову справу, робити банківські вклади, відкривати рахунки й депозити, давати гроші в борг під відсотки. Щоправда, для того, щоб отримати очікуваний результат, варто пам'ятати про присутність у знаку Тельця Урана, який перебуває там уже четвертий рік. Він може неправильно зрозуміти бажання і прагнення, яким ми підпорядковуємо свої дії, і дати зовсім не те, що потрібно. Щоб цього уникнути, необхідно максимально чітко й точно формулювати для себе поставлені цілі та очікувані результати, не пропускаючи жодної дрібниці та не допускаючи можливості неправильно їх тлумачити.

В такі дні ми також починаємо цінувати красу навколишнього світу – нас тягне прогулятися парком, послухати хорошу музику, відвідати театр чи сходити на виставку. Нам потрібні зручності й комфорт у всіх сферах життя, тому не варто боятися потішити себе новим придбанням – нехай недорогим, але приємним, можна дозволити собі з'їсти шматочок торта, в якому звикли собі відмовляти. На активні дії краще не покладатися – під впливом знака Тельця люди стають трохи спокійнішими і повільнішими, ніж зазвичай, зате й більш впевненими в собі, що позначається на вчинках і стосунках з оточенням.

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