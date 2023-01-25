Зима 2023: рекомендації астрологині на 26 січня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Овна, вступаючи у "відносини" спочатку з Юпітером, а потім – з Хіроном. Зазвичай у такий час люди стають активнішими, діяльнішими й азартнішими. Як результат, справи – як професійні, так і особисті – починають рухатися набагато швидше, ніж до цього, але є й негатив у тому, що відбувається: через поспіх легше припуститися помилок – зокрема й фінансової властивості, через які у кращому разі доведеться все розпочати заново, а в гіршому – зазнати серйозних втрат. Замість обдуманих і зважених вчинків багато хто з нас починає діяти імпульсивно і спонтанно, взявши за основу не планомірність, а імпровізацію та експромт.

Ми стаємо запальними, нервовими, нерозважливими, неспокійними і дратівливими – бажано контролювати будь-які, особливо негативні емоції. На щастя, в цьому разі присутність у знаку Овна Юпітера й Хірона коригуватиме ірраціональну поведінку людей, застерігаючи їх від необдуманих вчинків. А надмірно роздуте марнославство, яким також вирізнятимуться в цей час багато з нас, для людей бізнесу виявиться не шкідливим, а корисним, тож боятится його не варто.

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