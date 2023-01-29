Зима 2023: рекомендації астрологині на 30 січня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитна Венера проходить 4-й градус знака Риб, у якому розташована найдавніша самотня королівська зірка Фомальгаут. Наші предки, що вивчають зоряне небо, наділяли її божественним значенням, магічними властивостями та знанням таємниць світобудови, так само, як і ще три королівські зірки – Альдебаран, Регул та Антарес. Астрологи називають їх хранителями зоряного неба. Фомальгаут – охоронець південного неба, а разом вони утворюють ідеальний квадрат, який давні астрологи вважали порталом до потойбічногот світу.

Девіз цієї зірки схожий з мудрістю, яка була накреслена на персні царя Соломона: "Все минає, мине і це". Фомальгаут володіє потужною перетворювальною енергією, під впливом якої будь-який процес сягає самого "дна", після чого, перетворившись на попіл, відроджується для нового етапу свого існування. Вплив королівської зірки на людину може бути максимально позитивним, та лише в тому разі, якщо вона чесна – як із самою собою, так і зі світобудовою – щодо своїх цілей і намірів. Не можна ставити на чільне місце особисту славу або збагачення – такі наміри Фомальгаут навряд чи схвалить і вже точно ні з чим не допоможе, радше навпаки – ставатиме на заваді. Зворотний бік впливу цієї зірки на людей – гіркувато-солодкувате поетичне божевілля та потяг до містики, які можуть охопити навіть найвпевненіших матеріалістів.

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