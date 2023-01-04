Зима 2023: рекомендації астрологині на 5 січня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитна Венера переходить до знака Водолія, де перебуватиме до 28 січня. Венера любить комфорт і смачну їжу, тому на новому місці шукатиме друзів, які зможуть забезпечити їй приємне – з усіх боків – проведення часу. Романтичні стосунки, за які відповідає ця планета – удвох із Марсом, який 11 січня вийде з ретроградної петлі та почне рухатися прямою – стануть більш оригінальними і навіть, можна сказати, екстравагантними. Різко збільшиться кількість приємних знайомств, багато хто зіткнеться з таким явищем, як кохання з першого погляду, навіть якщо до цього вони категорично не вірили в те, що воно взагалі можливе. Особливо пощастить у цьому плані знакам повітряної стихії – Близнятам, Терезам і Водоліям.

Венера у Водолії любить дива, подієві феєрверки та різноманітні фантазії. Щоправда, такі стосунки можуть швидко розпочатися і так само швидко закінчитися, особливо якщо партнер виявиться не на висоті – насамперед інтелектуальній: Венера любить розумних, начитаних та ерудованих людей, а ось відсутність цих якостей зазвичай не пробачає.

22 січня Венера у Водолії з'єднається із серйозним "старим" Сатурном, що найсприятливішим чином відобразиться на житті тих, хто давно чекає на офіційне оформлення стосунків: вони отримають не лише пропозицію руки і серця, а й обручку, що є – цілком у стилі Сатурна – символом обмеження та обов'язків перед чоловіком. Втім, велика ймовірність й іншого розвитку подій – стосунки, що вичерпали себе, можуть дійти логічного завершення.

Венеру у Водолії заведено вважати доброзичливою, але зважаючи на події минулого календарного року, вона ділитиме людей на дві категорії за принципом "свій – чужий". З тими, кого планета визнає "своїми", вона виявлятиме ініціативу і створюватиме сприятливі ситуації в тих сферах життя, які їй найбільш близькі – фінансах та особистому житті. Щодо решти – "чужих", то їм розраховувати на гарне ставлення Венери не доводиться.

На фізичному рівні Венера має безпосередній стосунок до гормональної системи — вироблення яйцеклітин, функціональності придатків. Оскільки вона в цей час займе небесний будинок Урана, велика ймовірність збою системи, спазмів, метеоризму та інших неприємних моментів. На щастя, триватиме такий стан справ лише три тижні, після чого все поступово повернеться в норму.

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