Зимове сонцестояння 21 грудня: що на нас чекає в цей час

Зимове сонцестояння 21 грудня: що на нас чекає в цей час

Цей період відкриє максимум можливостей, щоб знайти своє місце під Сонцем, стати соціально реалізованою особистістю.

21 грудня о 17:59 Cонце входить у знак Козорога — цей момент називається зимовим сонцестоянням і протримається добу (поки Сонце в першому градусі Козорога). У різні роки відбувається 21 або 22 грудня – дата залежить від географічних координат – довготи та широти, а також від наближеності до високосного року, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Найкоротший день і найдовша ніч у зимове сонцестояння — магічний час, особливо світанок 22 грудня. Цей день відповідає початку зими та в астрології визначається як початок знаку зодіаку Козоріг. Це знак стихії Землі, від цього моменту переважають раціоналізм, методичність, спокій, дотримання правил, наполегливість у досягненні цілей, люди прагнуть працювати спільно, координують свої дії. Планомірність і послідовність, але деяка повільність характерна для третьої декади грудня, оскільки Венера ретроградна від 19 грудня до 30 січня.

Земля в період активних енергій Козорога — холодна і суха, що найточніше характеризує зимову пору року як максимально стриману, що обмежує все та всіх у проявах. Такі якості землі як інертність і сухість, нерухомість і холодність символізують процеси, що відбуваються в природі взимку.

Цей дивовижний день — 21 грудня, а також ранок 22 грудня, перебувають під сильним впливом Місяця, адже 19 грудня відбувся Повня у Близнятах, дуже потужний, кармічний. Зимове сонцестояння 2021 відбувається в 18-й місячний день, його символ — дзеркало, лід. Камені – білий агат, опал, бузковий аметист, шпинель. День пов'язаний з наслідуванням, копіюванням, підпорядкованості чужим думкам.

У третій декаді грудня кожному необхідно працювати зі своїми похмурими та нечистими думками, розвивати об'єктивний погляд на світ. Це буде відмінне опрацювання та усунення негативного впливу Чорного Місяця у Близнятах. Намагайтеся побачити себе збоку, відмовтеся від ілюзій, від низинних інстинктів.

Аналізуйте все, що з вами відбувається 21 та 22 грудня — Всесвіт надсилає вам знаки, які потрібно зрозуміти та прийняти. У ці дні навколишня дійсність є ніби дзеркальним відображенням внутрішньої сутності окремої людини, її помислів та вчинків. У цю місячну добу важливо бути чесним самим із собою і це допоможе зрозуміти, де ж порушено закон космічної еволюції. А це допоможе позбавитися того, що заважає відчути себе цільною, гармонійною особистістю.

Намагайтеся прокинутися якомога раніше 22 грудня, зустріти світанок, викупатися, очистити тіло. За можливості, відвідайте лазню із гарною парою, дозвольте собі спа-процедури, масаж. Від цього регенерація та омолодження організму минуть швидше.

У момент інгресії Сонця зі Стрільця на знак Козорога, Місяць перебуває у знаку Рака, де має статус управління. Це становище цілюще впливає на психіку людей, сприяє поліпшенню сімейних взаємин. Світанок 22 грудня зустрічатимемо з Місяцем у Леві, яким управляє Сонце. Дуже символічно, окрім того, енергії Повні 19 грудня все ще сильні.

Зимове сонцестояння 2021 відкриє перед нами максимум можливостей, щоб знайти своє місце під Сонцем, стати соціально реалізованою особистістю. Водночас, щоб сім'я та особисте життя не постраждали — адже сам перехід Сонця до Козорога відбувається за Місяця в Раку. Те, що здавалося неможливим, виявиться можливим, якщо не втрачати віри, мати терпіння, цінувати давні взаємини. Період ретроградної Венери буває не так часто, цього року її перехід у ретрофазу практично збігся із моментом Зимового Сонцестояння. Від цього вплив її ще більш відчутний. Також напередодні – 19 грудня – відбулася повня.

Три найважливіших астрологічних подій збіглися та згенерували потужну енергію. Тепер важливо правильно нею скористатися – діяти, керуючись логікою. Всі люди отримають енергетичне підживлення, сил та оптимізму додасться, новорічні свята минуть радісно. Це започаткує добрий початок 2022 року, який буде набагато позитивнішим, ніж 2021 рік.

Зимове сонцестояння – це народження нового Сонця, новий сонячний цикл. У Міфології Сонце – Геліос (Феб-Аполлон), один із найбільш шанованих Богів Стародавньої Греції, божество світла, музики та медицини, опікується науками і мистецтвами. Він міг розлютитися, якщо у когось виникали сумніви в його винятковості, проте більшість його любовних зв'язків мали трагічне забарвлення. Усюди, де з'являється Аполлон, розливаються потоки яскравого світла, скрізь його супроводжують дев'ять муз (навколо Сонця звертаються дев'ять планет), а звуки його флейти магнетично впливають на живе.

Аполлон приносить мир, радість і благоденство, дає сили та породжує найкращі плоди. Навесні та влітку він живе на високому Парнасі, увінчаний лавровим вінком, водить хороводи з музами (епічної поезії, лірики, любовних пісень, трагедії, комедії, танців, історії, астрономії та священних гімнів). Коли Аполлон, виймаючи урочисті й чарівні звуки зі своєї золотої кіфари, з'являється на Олімпі, стихають чвари, всі боги замовкають, разом із музами вони беруть участь у дружному хороводі, танцюють у залі, залиті золотим світлом. Аполлона іноді називають Фебом, що означає "осяйний".

Променистий бог Сонце — Геліос на своїй золотій колісниці в блискучому одязі їде небом і ллє цілющі промені на землю, дає їй світло, тепло і життя. Був син у Геліоса, звали його Фаетон. Коли Фаетон просив батька на один день передати йому керування його золотою колісницею, Геліос попередив, що навіть сам великий Зевс не може правити нею, для цього треба твердо тримати віжки, не підійматися високо, щоб не спалити небо, і не опускатися надто низько, щоб не знищити землю. Необхідно суворо їхати колією, яку добре видно на небі, не ухиляючись ні ліворуч, ні праворуч (аналогія — шлях Сонця по екліптиці). Фаетон не послухав батька, не впорався з колісницею, занапастивши себе і викликавши на землі пожежі та великі руйнування. Простий смертний не в змозі дивитися на Геліоса, він не витримує яскравого сяйва. Сонце визначає знак зодіаку, у гороскопі людини показує, де і як вона прагне "сяяти", у яких ситуаціях вона буде центром, як може привертати загальну увагу.

Після зимового сонцестояння день починає подовжуватись — Світло перемагає Темряву. Вечір 21 грудня та ранок 22 грудня – чудовий час для проведення обрядів, магічних ритуалів, енергетичних практик, які допоможуть покращити якість життя. Розвісьте в будинку гілки ялинки, встановіть ялинку перед Новим Роком, прикрасьте приміщення гірляндами.

День зимового сонцестояння і перший світанок після нього відкриває якийсь космічний портал, у цей час сонячна та земна енергії дуже потужні. Якщо ви чогось дуже хочете і докладаєте зусиль для реалізації бажаного, ви можете отримати допомогу Всесвіту. Рано-вранці 22 грудня можна написати списки бажань у довільній формі, головне, щиро і щоб запити були світлі. Цим ви залучите в життя гармонію, визначеність.

Якщо у вас є список бажань з минулого року, спаліть його і напишіть новий. Для цього візьміть два чисті аркуші, на одному напишіть те, чого хочете позбутися. Але другому аркуші – напишіть всі свої цілі та мрії, зберігайте цей список до кінця 2022 року. Для створення намірів, пов'язаних із темою оновлення, закладання нових особистих циклів, визначення своєї ролі у суспільстві, допоможуть ритуали та символічні дії з вогнем.

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