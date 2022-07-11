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Знаки зодіаку, які швидше за інших звикають до нового місця проживання

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Знаки зодіаку, які швидше за інших звикають до нового місця проживання

Фото: Credits

Реалії нашого життя такі, що сьогодні – зі зрозумілих причин – мільйони людей змушені шукати нове місце проживання.

Для одних вимушений переїзд – як втеча у невідомість – тяжке випробування: вони ніяк не можуть адаптуватися, їм важко дається вивчення мови країни, яка їм дала притулок, вони важко звикають до її традицій і весь час мріють повернутися додому. Інші ж спочатку дивляться на евакуацію як на чергову подорож, а буквально за кілька тижнів уже почуваються в ще недавно чужій країні, як у себе вдома. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які швидше за інших звикають до нового місця проживання.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – головні непосиди зодіаку: вони легко знімаються з насидженого місця і вирушають у дорогу, навіть якщо він їм невідомий, а обставини його незвичні та непередбачувані. Представники цього знака почуваються затишно скрізь – у кріслі літака, каюті теплохода, купе поїзда. А вже про те, як швидко вони звикають до нового будинку, навіть якщо йдеться про номер у готелі чи мотелі, і говорити не варто. Країна перебування, якою б вона не була, теж не викликає у них незручностей або проблем: вони досить швидко звикають до нової ситуації і, якщо можна так висловитися, "мімікрірують", зливаючись з натовпом, в якому їх не відрізнити від місцевих жителів, у всіх містах світу їх приймають за своїх. Щоправда, у справжніх Стрільців цей процес триває недовго: незабаром пристрасть до подорожей знову кличе їх у дорогу, і вони – якщо, звісно, це дозволяє матеріальне становище – відбувають до нового місця проживання.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – люди світу, тому їм абсолютно байдуже, в якій країні жити – вони можуть комфортно влаштуватися навіть на північному полюсі, головне, щоб їм забезпечили звичні зручності і, як казав герой відомого роману Дюма, гарне харчування. Вони знайдуть принадність у всьому – починаючи від незвичних їм традицій, до того ж чим незвичнішими – і навіть екзотичнішими – вони будуть, тим краще. Втім, навіть якщо умови перебування будуть скромними, представників цього знака це анітрохи не збентежить – все необхідне для того, щоб отримати задоволення, вони додумають та "домаюють" – із фантазією у Водоліїв все гаразд. Вони із задоволенням представлять себе героями будь-якого роману чи мелодрами, особливо якщо через задум автора вони жили в тому самому місті або тій самій країні, і будуть поводитися відповідно. Коли настає час повертатися додому, представники знака шкодують про це – вони б із задоволенням залишилися у місці своїх пригод на все життя.

Рак (22.06 – 22.07)

Рак – найдомашніший знак зодіаку, найголовніше у житті його представників – будинок та сім'я, без них вони не вважають своє існування повноцінним. Саме тому, як не парадоксально це прозвучить, вони краще за інших пристосовуються до нової атмосфери, в якій вимушено опинилися. У перші дні – навіть тижні – такий переїзд стає для них справжньою трагедією, яку вони, втім, старанно приховують від оточення – насамперед членів своєї сім'ї, щоб їх не нервувати та не засмучувати. Незважаючи на це, Раки дуже швидко беруть себе в руки і починають облаштовувати свій дім там, де живуть, виходячи з можливостей, які мають на цей момент – у плані створення затишку їм немає рівних серед інших знаків зодіаку. Вони досягають у цій справі таких успіхів, що через деякий час оточення – та й вони самі – припиняє помічати, що тимчасовий дім не є постійним, оскільки перший другому ні в чому не поступається, а іноді буває й краще.

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