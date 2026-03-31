ТСН у соціальних мережах

Знаки зодіаку, які ніколи не стануть нав’язувати кому-небудь свою дружбу

Як часто — особливо в дитинстві та юності — нам хочеться дружити з тими, хто до нас цілком байдужий.

Міла Корольова
Тоді ми ще не розуміємо, що нав’язуватися іншій людині в такій якості — річ безглузда: взаєморозуміння, необхідне для дружби, або є, або його немає. Утім, багато хто не розуміє цього і пізніше, але є й ті, для яких така поведінка категорично неприйнятна.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не стануть нав’язувати комусь свою дружбу.

Лев

Леви не потребують того, щоб нав’язуватися будь-кому в друзі, з однієї, але дуже простої причини: у них відбою немає від охочих потоваришувати з ними самими. Представники знака здаються оточенню такими яскравими, зацікавленими і, як наслідок, привабливими, що можуть обирати, кого пускати до ближнього кола, а кого ні.

Скорпіон

Скорпіони занадто горді для того, щоб будь-кому нав’язуватися, навіть якщо вони відчувають до людини щиру прихильність. Але, дізнавшись, що вони їй нецікаві, представники знака нізащо не стануть нав’язувати свою увагу, навіть якщо такий стан справ викличе в них різке неприйняття — вони переживатимуть мовчки.

Водолій

Водоліям, за великим рахунком, узагалі байдуже, хто перебуває поруч із ними, головне — уникнути самотності, яку представники цього знака сприймають болісно. А в решті — можна ні про що не переживати, тим паче, що, будучи веселими, доброзичливими та, що важливо, компанійськими, вони завжди перебувають серед людей.

609
