Знаменитості Леви: як вони досягли успіху, змінили свою долю і стали багатими

Знак Лева символізує центр, навколо якого обертається все. Їхній життєвий шлях — опір і розвиток. Представники знака Лева несуть світло і тепло, вони завжди справляють враження і привертають захоплені погляди.

Знаменитості Леви

Лев — це енергія лідерства, творчості, щедрості та гідності. Його стихія — Вогонь, управитель — Сонце. Він уміє бути в центрі уваги, надихати інших людей і повертати бажання жити, творити, кохати. Сонце світить усім без винятку, нічого не вимагаючи натомість. Тож і народжені під знаком Лева не бояться бути яскравими, їхня свідомість — чиста, здатна побачити істину і допомогти іншим повірити у себе, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Лев іде вперед, навіть коли страшно. Він залишається собою, навіть коли це незручно. Він уміє любити, створювати, вести за собою. І саме тому серед Левів так багато тих, хто став символом сили, таланту і харизми. Лев прокладає свій шлях не лише через талант, а й через волю, стійкість і віру в себе. Представники знака Лева частіше, ніж інші знаки, втілюють задумане в реальність.

Щоб відчути величну енергію Лева, подивімося на тих, хто народився під цим знаком і став джерелом життя, творчості, вогню і руху. Леви — діти Сонця, вони несуть у світ сяйво і м’яку силу, яка надихає інших.

Дженніфер Лоуренс (15 серпня 1990, США)

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер — Лев, який не боїться перешкод і впевнено йде до своєї мети. Це відчувається в кожному її жесті, слові, ролі. Дженніфер від юності знала: її місце — на сцені та перед камерою. У 14 років вона наважилася полишити звичне життя та підкорити Голлівуд — і зробила це з блиском, гідним її вогняної природи.

Лев наділяє її сміливістю і внутрішнім світлом. В її образах відчувається вогонь і пристрасть, але при цьому — простота і чесність, які цінують глядачі. Вона не боїться бути собою: інколи зухвалою, інколи іронічною, завжди живою. Саме це поєднання робить її улюбленицею публіки і символом нової щирості в Голлівуді.

Складнощі: народилася в простій сім’ї, без зв’язків і підтримки. В юності страждала від тривожності, відчувала себе «не такою». Її шлях до слави був тернистим: екстерн, кастинги, відмови. Але вона йшла впевнено вперед — з вогнем в очах і вірою в себе.

Як дає раду: як істинний Лев Дженніфер не боїться бути яскравою і брати відповідальність. Покладається сама на себе і, часом, показує свою вразливість, бо прагне залишатися природною і обходитися без соціальних масок. Легко вживається в роль, сміливо говорить про складні теми. І отриманий «Оскар» — це визнання її сили, таланту і чесності.

Із висловлювань Дженніфер Лоуренс:

«Я не хочу бути ідеальною. Я хочу бути справжньою».

«Якщо ти не боїшся бути смішним — ти вже переміг».

«Я не граю заради слави. Я граю заради правди».

Міла Куніс (14 серпня 1983, Україна/США)

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Її енергія — немов золотий сонячний промінь, який м’яко розсікає морок тривог і невпевненості, даруючи тепло і світло навіть там, де панує чужинка і тінь страху. Міла — Лев, чия харизма не потребує гучних слів. Вона — образ світла й надії, яка пробиває темряву тривоги. Міла просто з’являється — і простір змінюється. Її голос, погляд, гумор — усе це вогонь, що зігріває й висвітлює.

Народившись в Україні, вона в сім років переїхала з сім’єю до США, не знаючи мови, не маючи друзів, не розуміючи культури. Але вона не злякалася. Енергія Лева в ній проявилася у сміливості бути собою, навіть коли все навколо було чужим.

Вона почала зніматися в 14 років, і вже у 18 стала зіркою серіалу «Шоу 70-х». Пізніше — ролі в «Чорному лебеді», «Третій зайвий», «Оз: Великий і жахливий».

Складнощі: імміграція, мовний бар’єр, адаптація, тиск індустрії. В юності страждала від тривожності, почувалася чужою. Стикалася із сексизмом, стереотипами, критикою.

Як давала раду: як істинний Лев Міла не ховалася. Вона вчилася, працювала, жартувала, боролася. Її сила — у самоіронії, у чесності, у вогні, що не згасає. Міла не боїться бути смішною, дивною, гучною. Саме це робить її улюбленицею публіки.

З висловлювань Міли Куніс:

«Я не ідеальна. І це прекрасно».

«Якщо ти не можеш сміятися з себе — ти вже програв».

«Я не боюся бути гучною. Я боюся бути нудною».

Шарліз Терон (7 серпня 1975, ПАР)

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Аристократична, потужна, багатогранна — Шарліз народжена під знаком Лева, і її доля наче написана вогненним пером. Лев дарує їй велич і внутрішнє світло, а життя — випробування, які вона долає з неймовірною силою і гідністю.

Шарліз вміє бути різною: фатальною жінкою з крижаною красою, тендітною героїнею з трагічною долею або войовницею, яка несе в собі енергію боротьби. Її ролі — це віддзеркалення внутрішньої сили та вміння перевтілюватися, а за кожною перемогою на екрані стоїть історія подолання та трансформації в житті.

Її шлях — це сяйво, народжене не тільки талантом, а й мужністю. Шарліз Терон — Лев, що дарує світові образ жінки, здатної поєднувати силу і ніжність, красу і глибину, блиск і тінь.

Складнощі: у дитинстві стала свідком трагедії — її мати застрелила батька з метою самозахисту. Це залишило глибокий темний слід. Її шлях у кіно був складним — заважав акцент, зовнішність не відповідала стандартам. Але вона йшла — і стала однією з найповажніших актрис світу.

Як давала раду: як істинний Лев Шарліз не дозволила болю загасити світло. Вона грала складні ролі, говорила про насильство, боролася за права жінок. Її сила — у гідності, у глибині, у здатності бути яскравою, не втрачаючи людяності.

З висловлювань Шарліз Терон:

«Я не боюся бути сильною. Я боюся бути фальшивою».

«Краса — це не зовнішність. Це вибір».

«Я не граю заради слави. Я граю заради сенсу».

Арнольд Шварценеггер (30 липня 1947, Австрія/США)

Арнольд Шварценеггер / © Associated Press

Арнольд Шварценеггер / © Associated Press

Символ сили, дисципліни і харизми. Арнольд — Лев, який зумів побудувати себе з нуля, перетворивши мрію на реальність. Спортсмен, який підкорив світ бодібілдингу. Актор, який став кумиром мільйонів. Губернатор, який увійшов до історії. Він домігся успіху в усьому і став легендою!

Його шлях — це історія людини, яка повірила в себе і не зупинилася перед жодними перепонами. У кожному своєму втіленні Арнольд Шварценеггер доводив: кордони існують лише в голові. Лев, що має неабияку наполегливість, сяє не лише на сцені й екрані, а й у житті, надихаючи мільйони людей вірити у власну силу і йти вперед, незважаючи ні на що.

Складнощі: народився в повоєнній Австрії, у непростій сім’ї. У його батька був жорсткий характер, що породжувало безліч конфліктів. Емігрував до США без знання мови, без грошей, без зв’язків. Стикався з глузуванням, відмовами, травмами. Але він не здавався.

Як давав раду: як істинний Лев Арнольд ішов уперед. Він тренував тіло й дух. Він став чемпіоном, актором, політиком. Його сила — у дисципліні, у вірі, у вогні, що не гасне. Прагнув надихати інших, і це надавало йому сили.

Із висловлювань Арнольда Шварценеггера:

«Ти не можеш перемогти, якщо не віриш у себе».

«Сила — це не м’язи. Це характер».

«Я не мріяв бути звичайним. Я мріяв бути великим».

Мадонна (16 серпня 1958, США)

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Королева поп-музики, символ свободи, зухвалості та самовираження. Мадонна — культурний феномен! Жінка, яка визначила цілу епоху і змінила саму суть поп-культури. Вона завжди йде вперед і не боїться бути собою, навіть якщо це шокує або ламає усталені правила.

Її енергія — це вогонь творчості та сила Сонця, яке не приховати за хмарами. Мадонна — це Лев, який довів: справжня сила — у свободі самовираження, а сміливість бути собою здатна запалити цілий світ.

Складнощі: народилася в багатодітній сім’ї, рано втратила матір. Зіткнулася з бідністю, насильством, самотністю. У Нью-Йорку починала з нуля, працювала офіціанткою, жила в злиднях. Вона багато і довго боролася за право бути собою.

Як давала раду: як істинний Лев Мадонна не ховалася. Вона шокувала, надихала, провокувала. Її сила — у свободі, у зухвалості, в умінні бути живою. Вона не боїться змінюватися, старіти, говорити. Вона — голос тих, хто боїться. І вона вчить тому, як відкинути ці страхи.

Із висловлювань Мадонни:

«Я не хочу бути прикладом. Я хочу бути собою.»

«Свобода — це бути чесною із собою.»

«Я не боюся бути гучною. Я боюся бути невидимою.»

Фільми з енергією Лева:

«Король Лев» (The Lion King) — класика, де закладено сам архетип знака: шлях героя, випробування, сила роду, повернення до себе.

«Великий Гетсбі» — про блиск, яскравість і драму особистості, яка сяє, але згорає у власному полум’ї.

«Бурлеск» (Burlesque) — історія про те, як талант і харизма можуть вивести на сцену і запалити публіку.

«Чорний лебідь» — внутрішня драма і жага досконалості, що ведуть до визнання.

«Мулен Руж» — пристрасть, сцена, кохання і розкіш — усе те, чим живе Лев.

Книжки з енергією Лева:

Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц» — про світло серця, щедрість і тендітну, але величну силу любові.

Оскар Вайльд «Портрет Доріана Грея» — про блиск, красу і гординю, що відображає тіньовий бік Лева.

Маргарет Мітчелл «Звіяні вітром» — Скарлетт О’Хара як втілення волі, драматизму і королівської гордості.

