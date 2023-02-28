Зодіакальний гороскоп на березень 2023 року для всіх 12 знаків

Цьогорічний березень – вдалий та приємний місяць у багатьох сенсах. Конфігурація небесних тіл, що відповідає цьому місяцю, сприятиме втіленню в життя найскладніших і наймасштабніших справ, тому не варто зволікати з роботою над ними.

Багатьом із нас у березні зірки подарують небачені можливості, якими неодмінно потрібно скористатися, інакше наступного разу доля може й не дати такого щасливого шансу. А новий рік за зороастрійським календарем, який мине під знаком Павича і розпочнеться 20 березня, внесе в наше життя багато позитивних змін.

Про те, що чекає у цей на час представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

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Не варто форсувати події – ні у професійному, ні в особистому житті, – треба пам'ятати, що все відбувається свого часу, і те, що за правом належить представникам знака, нікуди від них не втече. Привабливість в очах протилежної статі допоможе не лише налагодити вже нові стосунки, а й завести нові – з людиною, яку захочеться назвати другою половинкою.

Телець (21.04 – 21.05)

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Несподівані сюрпризи можуть піднести друзі: ті, кого представники знака звикли вважати вірними та відданими, не виправдають очікувань, а ось ті, кого вони звикли вважати мало не баластом, несподівано виявлять себе з найкращого боку. З першими доведеться розлучитися, а другі займуть заслужене місце поряд. Шарм і чарівність, яку подарують зірки, не варто використовувати з корисливою метою – тільки на благо оточенню.

Близнята (22.05 – 21.06)

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Перепади настрою, які докучатимуть протягом усього місяця, необхідно використовувати з професійною метою: на енергетичній хвилі можна здійснити будь-які – грандіозні – плани, а під час спаду вдасться підтягнути "хвости", якими в інший час займатися нудно. В результаті можна сподіватися як на кар'єрне зростання, так і на успішне вирішення фінансових питань.

Рак (22.06 – 22.07)

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Успішними виявляться будь-які справи далеко від дому – від бізнесу до подорожей та еміграції, що стосується співпраці з іноземними партнерами, то вони виведуть на новий – більш високий – фінансовий рівень. А ось про спокій представники знака зможуть лише мріяти – їхній стан майже весь час буде нервовим та збудженим, що може спричинити напруженість у взаєинах із близькими людьми.

Лев (23.07 – 21.08)

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На роботі доведеться продемонструвати своє вміння працювати під тиском, а найкращими ліками від стресів зірки вважають заняття спортом – головне, вибирати ті його види, в яких міститься мінімальна кількість екстриму. Віртуальний роман із новим знайомим цілком може перейти у реальні – і серйозні – стосунки, які невдовзі можуть перерости у довготривалі взаємини.

Діва (22.08 – 23.09)

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Особисте життя потішить приємними, але специфічними подіями: не варто дивуватися, якщо партнер запропонує укласти шлюбний контракт, який спантеличить представників знака, та й пропозиція руки і серця від людини, яка набагато старша за віком, може поставити в глухий кут. Будь-які виступи на публіці, навіть якщо йтиметься лише про доповідь на робочій нараді, виявляться успішними.

Терези (24.09 – 23.10)

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Аврали на роботі, які можливі в цей час, заберуть багато часу та сил, тому можливе тимчасове погіршення самопочуття. Відповідь на запитання, що є причиною, можна буде отримати, відвідавши лікаря: найімовірніше, як це буває у разі перевтоми, він призначить представникам знака курс вітамінів. Під час вирішення професійних питань необхідно спиратися на допомогу колег.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

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Просування по службі чи перехід на іншу – з підвищенням – роботу навряд чи здивує представників знака, останнім часом вони багато зробили для того, щоб добре зарекомендувати себе в очах начальства – нинішнього чи потенційного. Спілкування з милими серцю людьми покращить настрій та підвищить працездатність. Тим, хто ще не займався творчістю, варто спробувати себе у ній.

Стрілець (23.11 – 21.12)

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Навіть ті, хто давно втратив інтерес до особистого життя, несподівано можуть відчути симпатію до нового або старого знайомого, що цілком може спричинити зміну матримоніального статусу. Також велика можливість реорганізації житла: переїзд на нову квартиру, до іншого міста і навіть країни. Підібравши на вулиці безпритульну тварину, представники знака принесуть додому щасливу долю.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фото: Credits

Майже весь наступний місяць представникам знака доведеться крутитись, як білкам у колесі: телефонні дзвінки, листування з партнерами в месенджерах, робота з документами та підписання важливих контрактів майже не залишать часу для близьких людей. Тим не менш, оскільки вони потребуватимуть дієвої участі, увагу їм необхідно буде приділити. Імовірний переїзд до квартири більшого розміру.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фото: Credits

Відчуття розв'язаних рук, коли у професійному сенсі можна робити те, що хочеш, не гарантує того, що все вдаватиметься легко, але намагатися однаково потрібно – інакше не варто розраховувати на талан. Фінансові потоки, які спрямує Всесвіт, стануть заслуженою нагородою за завзятість та працьовитість. Від віртуального роману не варто багато чого очікувати, але яскраві враження гарантовані.

Риби (19.02 – 20.03)

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Завдяки дням народження, які святкуються саме в цей час, представники знака "купатимуться" у загальній любові та обожнюванні, тобто почуватимуться як риби у воді. До того, що відбувається в житті в цей час, необхідно ставитися як до даності: все зайве і віджило своє піде, а з людиною залишаться тільки ті люди, заняття та предмети, які їй дійсно потрібні.

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