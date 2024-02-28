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Зодіакальний гороскоп на березень 2024 року для всіх 12 знаків

Зодіакальний гороскоп на березень 2024 року для всіх 12 знаків

Зодіакальний гороскоп на березень 2024 року. / Фото: www.credits

Цьогорічний березень обіцяє бурхливі події у всіх життєвих сферах.

В особистому житті кожного – від зірок до простих людей – можливі запаморичливі «кульбіти»: доленосні зустрічі та гучні розставання, весілля та розлучення, освідчення в коханні та відмови прийняти пропозиції руки та серця.

Перш ніж зробити рішучий крок у взаєминах із близькою людиною, необхідно як слід продумати – а ще краще, прорахувати – те, які наслідки вона може мати. Щодо політичного життя на глобальному – світовому – рівні, то й тут нудьгувати нікому не доведеться. У багатьох країнах Сонце «висвітить» проблеми з владою, тому велика ймовірність її зміни – особливо це торкнеться диктаторських режимів.

Про те, що чекає на цей час представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Більша частина місяця мине з відчуттям втоми і «пов'язаних рук», коли є бажання щось робити – насамперед у професійній сфері, але обставини цьому не сприяють. Остання декада березня – зі входженням на знак до Сонця – дозволить його представникам стрепенутися і підбадьоритися – відтепер уже ніщо не зможе їх зупинити на шляху до поставленої мети.

Телець

Телець / © Credits
Телець / Фото: Credits

Конкуренцію професійній діяльності, кар'єра в якій різко піде вгору, складатиме особисте життя – у ньому можливі приємні події, насамперед, у стосунках із коханою людиною: тут знайдеться місце для будь-яких – навіть найнеймовірніших сюрпризів. Поява старого друга, про якого давно нічого не було відомо, стане для представників знаку справжнім святом.

Близнята

Близнюки / © Credits
Близнюки / Фото: Credits

На тлі спілкування з друзями — як старими, так і новими, які з'являться в цей час, місяць пролетить швидко, а настрій, що знаходиться на підйомі, дозволять вирішувати питання будь-якого — але, перш за все, професійного — легко і весело. Єдине, що може перешкодити досягти вражаючих результатів, це начальство – з ним необхідно порозумітися.

Рак

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

У професійному сенсі необхідно відмовитися від метушні та поспіху, до того ж краще скоротити обсяг робіт, зосередившись на якості, а не на кількості запланованих проєктів. Якщо не дослухатися до цієї рекомендації зірок, можна поставити під удар свій авторитет перед колегами та керівництвом – на виправлення становища піде чимало часу та сил.

Лев

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

У взаєминах з оточенням – особливо коханими людьми та друзями – необхідно бути обережними: обставини можуть підштовхувати до конфлікту. У роботі важливо вибирати нетрадиційні – креативні – способи досягнення мети, звичні методи очікуваного результату не дадуть. Ініціатива, виявлена в цей час, виявиться не караною, а навпаки, заохочуваною.

Діва

Діва / © Credits
Діва / Фото: Credits

На роботі на перший план вийде рутинна та монотонна діяльність, до якої необхідно поставитися з терпінням та розумінням – її обов'язково потрібно здійснити, оскільки вона розчистить дорогу для грандіозних проєктів у майбутньому. Остання декада місяця – час приємних несподіванок, що стосуються фінансів та особистого життя, тобто пощастить і в грошах, і в коханні.

Терези

Терези / © Credits
Терези / Фото: Credits

Балансування між сімейними клопотами та професійними обов'язками буде складним, але життєво необхідним: перекіс в один бік неминуче призведе до проблем в іншому. У бізнесі успіх принесе співпрацю з партнерами, які принесуть у спільний «котел» не лише кошти, без яких не обійтись, а й нові – геніальні та перспективні – ідеї.

Скорпіон

Скорпіон / © Credits
Скорпіон / Фото: Credits

Першорядними виявиться вирішення питань, пов'язаних із власним домом – від поточного чи косметичного ремонту до купівлі нового житла та переїзду на нове місце проживання. З рішучими кроками головне – не поспішати: зробити так, щоб «все стало, як було», швидше за все, вже не вдасться. Уваги вимагатимуть і діти, в житті яких необхідно взяти активну участь.

Стрілець

Стрілець / © Credits
Стрілець / Фото: Credits

Тема нерухомості буде головною у «симфонії» місяця: тим, хто задумав переїзд в інше місто – і навіть іншу країну – вдасться вигідно продати своє старе житло та добре влаштуватися на новому місці. Тим, хто не збирається нікуди перебиратися, можна облаштувати своє житло і створювати в ньому комфорт і затишок, застосовуючи на практиці свої дизайнерські ідеї.

Козеріг

Козеріг / © Credits
Козеріг / Фото: Credits

Головна зброя – причому, не лише у професійному, а й в особистому плані – інформація, яку можна – і потрібно – отримувати з усіх доступних джерел: вона дасть змогу зорієнтуватися навіть у найскладнішій ситуації. Несподівані витрати будуть врівноважені значними грошовими надходженнями – правда, для того, щоб їх отримати доведеться попрацювати.

Водолій

Водолій / © Credits
Водолій / Фото: Credits

Напруженість у відносинах з оточуючими, що ускладнювала життя минулого місяця, поступово зійде нанівець, давши можливість перевести дух. Успіх у професійній — і фінансовій — сферах принесе спілкування на всіх рівнях, від ділового до особистого: симпатія начальства або партнера по роботі може відіграти важливу роль у вирішенні серйозного питання, давши потрібну перевагу голосів.

Риби

Риби / © Credits
Риби / Фото: Credits

Шарм і чарівність, які забезпечать зірки, зробить представників знак надзвичайно привабливими, чим обов'язково потрібно скористатися, щоб вирішити важливі питання – причому не лише особистого, а й господарсько-побутового характеру: завжди приємно сприяти симпатичній людині. Необхідно уважно ставитись до здоров'я: хворобу легше попередити, ніж лікувати.

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