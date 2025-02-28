Зодіакальний гороскоп на березень 2025 року для всіх 12 знаків

Нинішній березень несе багато ірраціональних мотивів, що буде закладено в молодику у знаку Риб – він відбудеться в останній лютневий день і, у поєднанні із затемненнями – місячним 14 та сонячним 29 березня, багато в чому визначить зміст та настрій місяця.

Багато в чому в березні ми не зможемо розпоряджатися власним життям – події відбуватимуться без нашого відома, а часом і бажання, але це необов'язково погано – у певних випадках все станеться на краще.

В особистому житті можливі різкі перепади — від вогню до холоду і назад, що не ускладнить, а навпаки покращить стосунки в парі. Астрологи вважають, що березень – місяць очищення від усього, що так чи інакше ускладнює життя, після чого можна буде відкрити нову його сторінку.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Більшу частину місяця доведеться присвятити незавершеним справам – якщо зараз не довести їх до пуття, вони згодом почнуть гальмувати роботу над важливими – зокрема й у фінансовому плані – проєктами. Щоправда, навіть після цього розпочинати нові справи не рекомендується до перших чисел квітня – пуття від такої роботи однаково не буде. Закриття гештальту вимагатимуть і взаємини з людьми з минулого, які несподівано попросять у представників знака допомоги та участі у своїй долі.

Телець

Зустріч із людиною, з якою представників знака колись пов'язували близькі стосунки, дасть їм другий шанс на відновлення – і продовження – стосунків, але доведеться – насамперед, для самих себе – визначитися з тим, чи потрібно це їм чи ні, і діяти відповідно до свого вибору. Успіх у бізнесі буде супроводжувати тих, хто аналізуватиме кожен свій крок, перш ніж ухвалювати важливі рішення професійної – і, особливо, фінансової – властивості.

Близнята

До критики з боку керівництва необхідно поставитися з розумінням та докласти максимум зусиль для того, щоб довести свою професійну спроможність. Витрачати гроші потрібно з обережністю, інакше згодом доведеться їх відпрацьовувати. Відсутність порозуміння з оточенням може дратувати представників знака, але оскільки це буде пов'язано з місячними енергіями, зробити з цим нічого не вдасться – доведеться дочекатися, поки «хмари» не розсіються самі собою.

Рак

Відчуття нерозв'язності важливої проблеми, яка переслідуватиме представників знака, виявиться лише впливом зірок, тому, навіть якщо здаватиметься, що місія нездійсненна, необхідно діяти – результату вдасться досягти практично без клопоту. Важливі професійні справи зірки рекомендують вести із закордонними партнерами вони виявляться перспективнішими і не підведуть у скрутну хвилину, втім, особистих стосунків це теж стосується.

Лев

Вирушати в поїздки — як ближні, так і далекі — зараз небажано: на дорозі може виникнути безліч перешкод, і не всі вдасться подолати, так що — зрозуміло, за можливості — краще залишитися вдома. Екстремальних ситуацій – у всіх життєвих сферах – бажано уникати, але, якщо вдалося до них потрапити, треба, образно кажучи, бити першими. Остання декада місяця принесе відчуття слабкості та безсилля, яке зникне до початку квітня.

Діва

Будь-які появи на публіці, з якою б життєвою сферою – діловою чи особистою – вони не були пов'язані, принесуть успіх, тому не варто боятися виступів перед великою аудиторією – кожне слово представників знака буде почуте та взяте до відома. Фінанси, необхідні для життя та роботи, надійдуть від партнерів – друзів та колег. В особистому житті – навіть за великого бажання – змінити нічого не вдасться: всі життєві зміни давно зумовлені долею.

Терези

У справах і стосунках з оточенням може раз у раз виникати плутанина, що необхідно враховувати, плануючи професійну діяльність: зробити щось так швидко, як хотілося б, найімовірніше, не вдасться. Будь-які проблеми, які виникають під час спілкування з колегами, які можуть бути примхливими, безглуздими та нелогічними, потрібно вирішувати спокійно і з великою кількістю переконливих доказів – завжди краще домовитися, а не йти на конфлікт.

Скорпіон

Місяць, у якому левову частку часу займе турбота про дітей (або дорослих, які поводяться як підлітки) і заняття творчістю (це стосується як тих, для кого воно – основна робота, так і любителям), але в житті багатьох представників знака буде також присутнє кохання – особливо, якщо йтиметься про службові романи, коли побачення можна призначати просто на робочому місці. Будь-які важливі питання будь-якого характеру бажано вирішувати із зарубіжними партнерами.

Стрілець

Конфліктні стосунки з партнерами – як на роботі, так і вдома – можуть завдати маси неприємностей, тому не варто до них доводити – потрібно одразу ж, не чекаючи на ускладнення, вирішувати справу миром. У взаєминах із близькою людиною, хоч би якими тривалими вони були, може відкритися нова сторінка: почуття стануть яскравішими, а відчуття – гострими. Не скривдять зірки і тих, хто поки що самотній – у них з'являться всі шанси на те, щоб знайти другу половинку.

Козоріг

Цього місяця необхідно навести лад на всіх рівнях – на робочому місці, у документах, у власному домі та стосунках з близькими людьми. Головне — діяти неквапливо і скрупульозно, в такому разі вдасться не прогаяти важливу деталь, яка може призвести нехай і до невеликої, але прикрої помилки. Остання декада місяця мине під знаком зміни місця проживання: можна переїжджати як до нового дому чи міста, так і до іншої країни.

Водолій

Після зими представникам знака важливо подбати про своє здоров'я, і тут їхніми найкращими друзями, як у старій приказці, стануть свіже повітря та вода: прогулянки та водні процедури – зрозуміло, у закритій водоймі – можуть творити справжні дива. Займаючись вирішенням фінансових питань, необхідно бути обережними: не варто робити сумнівні закупи, навіть якщо йтиметься про придбання неперевіреної на власному досвіді побутової хімії.

Риби

Останнім часом представники знака пройшли через безліч випробувань, але не зламалися, а, навпаки, загартувалися, але це не означає, що їм не потрібен відпочинок, і, схоже, нинішній місяць підходить для нього якнайкраще. Беручи близько до серця справи дітей, що підростають, потрібно думати не про те, чим їм допомогти, а про те, як навчити їх самостійно давати раду з труднощами. Поява у житті колишніх коханих дасть шанс на поновлення стосунків, але поспішати з цим не варто.

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