Зодіакальний гороскоп на червень 2022 року для всіх 12 знаків

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку на початку літа.

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку в червні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Червень – незважаючи на непрості обставини, в яких ми всі опинилися – схилятиме в перший літній місяць до насолоди життям і домашніх клопотів. Транзит Меркурія через знак Тельця в напруженому аспекті до Сатурна призведе до тимчасових обмежень, що свідчить про необхідність контролювати ситуацію та емоції, не пускаючи ні ті, ні ті на самоплив. Про те, що чекає в цей час на усі знаки зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Велика ймовірність відчуття внутрішнього напруження, викликаного проходженням через знак таких планет, як Марс, Юпітер і Хірон. Воно може вилитися у підвищену дратівливість, яку бажано спрямувати у мирне русло – наприклад, на заняття спортом чи садові роботи на дачі. Це також час спілкування з родичами та сусідами, поїздок – як ближніх, так і далеких – та великих фінансових можливостей.

Телець (21.04 – 21.05)

Венера, яка перебуватиме у знаку більше трьох тижнів, подарує не лише особистий шарм та увагу представників протилежної статі, а й підвищену емоційність. Вона, своєю чергою, може викликати непотрібне загострення стосунків з близькими, сварки і конфлікти. Укладати фінансові договори та угоди бажано після 3 червня, тоді вони будуть максимально успішними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Сонце, проходячи через знак Близнят, подарує його представникам не лише енергію та яскравість, але й дозволить їм показати – і відчути себе – справжніми геніями, щоправда, зробити це можна буде в другій половині місяця, коли до знаку увійде Меркурій – планета зв'язку, домовленостей та комунікацій. Останній тиждень червня пройде під знаком Венери, яка принесе із собою гроші та подарунки.

Рак (22.06 – 22.07)

Місяць мине під знаком відпочинку, який необхідно присвятити релаксації та акумулюванню сил на майбутнє. Проте це не означає, що можна вдаватися до неробства: бажано приділити час аналізу ситуації, що склалася – як у житті, так і в професії, а заодно провести роботу над допущеними помилками. Для тих, хто займається бізнесом, може розпочатися вдалий період – варто ним скористатися.

Лев (23.07 – 21.08)

Представників знаку вабитимуть поїздки – як ближні, так і далекі, від подорожей до місць сили – до переїзду до іншої країни на ПМП. Проблеми у відносинах із близькою та коханою людиною можуть виникнути раптово, але з'ясовувати стосунки зірки категорично не радять – у запалі справедливого гніву можна сказати щось таке, що ніколи не зітреться з пам'яті опонента, а це погана основа для спільного життя.

Діва (22.08 – 23.09)

На роботі трапиться нагода проявити свої аналітичні здібності, що дозволить просунутися службовими сходами, отримавши посаду своєї мрії з відповідним окладом. Напруженість у відносинах з оточенням буде зумовлена проходженням Марса, Юпітера та Хірона, тому не варто йти на поводі у своїх емоцій. Останній тиждень червня виявиться на диво вдалим та приємним.

Терези (24.09 – 23.10)

Професійне та публічне життя виявляться значно вдалішими, ніж особисте. Тому можна – і потрібно – займатися вирішенням робочих питань, підписувати важливі договори та укладати серйозні угоди, особливо успішними будуть виступи перед публікою. А ось стосунки із близькими та рідними людьми краще поставити на паузу – тоді не вдасться нарубати у них небажані дрова.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Робота може спричинити раптові – і неоднозначні – ситуації, вихід з яких буде можливий за вміння дивитися на звичайні речі під новим – нетрадиційним – кутом зору, чого представникам знаку не позичати. Гроші, необхідні для життя або започаткування нової справи, надійдуть вчасно і в задовільному обсязі, але з несподіваного боку, що абсолютно не завадить ними скористатися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

У будь-яких ситуаціях зірки закликають звертатися по допомогу та пораду до близьких людей та друзів – вони допоможуть, причому зроблять це щиро та абсолютно безкорисливо, не вимагаючи нічого натомість. У професійному плані особливо пощастить тим, чия робота пов'язана із творчістю – інтенсивний Марс у "компанії" Юпітера та Хірона підкине багато цікавих ідей. Тих, хто далекий від креативу, неодмінно наздожене кохання.

Козоріг (22.12 – 20.01)

З'єднання Урана та Венери в зоні кохання принесе представникам знаку – на вибір – яскравий роман або творче натхнення, яке дозволяє створити витвір мистецтва. Втім, це не виключає рутинної роботи, яка їх не обтяжує, а тому вони традиційно досягають у ній серйозних успіхів. У другій половині місяця Меркурій чітко "натякне" на необхідність ремонту – не варто з ним сперечатися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Протягом усього місяця необхідно бути максимально обережними за кермом, а також у спілкуванні та листуванні – особливо це стосується сторонніх людей, від яких – у разі конфлікту – невідомо, чого очікувати. Сонце спонукатиме до кохання і радості – незважаючи на складні умови існування, не варто цьому чинити опір: важливо пам'ятати, що в житті завжди є місце для позитиву.

Риби (19.02 – 20.03)

Місяць буде присвячений власній домівці – її відновленню, реконструкції, декоруванню або просто створенню затишку. Необхідно також приділити максимум часу та уваги членам родини – у ці дні вони їх особливо потребуватимуть. Діяльність у сфері фінансів, якщо така знадобиться, має бути активною: все треба робити швидко і чітко, щоб не обігнали конкуренти.

Читайте також: