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Зодіакальний гороскоп на грудень 2021 року для всіх 12 знаків

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Зодіакальний гороскоп на грудень 2021 року для всіх 12 знаків

Getty Images

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку на початку зими.

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку у грудні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Настрої місяця багато в чому визначатиме повне сонячне затемнення, яке відбудеться 4 грудня.

Воно розкриє багато секретів і таємниць, які через термін давності здавалися похованими під товщею часу. Якщо врахувати, що вони торкнуться не лише зірок та політиків, а й простих людей, до зривання покривів із таємниць треба бути готовими всім. Про те, що чекає у грудні на всі знаки зодіаку, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Незважаючи на наближення свят, працювати доведеться у напруженому режимі, натомість і результати перевершать усі очікування – як у моральному, так і в матеріальному сенсі: начальство не лише похвалить, а й випише премію чи підвищить зарплатню. У взаєминах із шанувальниками важливо нарешті визначитися і вибрати з довгого "донжуанського" списку когось одного – як відомо, у гонитві за кількома "зайцями" одразу ще нікому не вдавалося упіймати хоча б одного. Головним ворогом у плані здоров'я може стати переохолодження: необхідно уникати його всіма можливими способами.

Телець (21.04 – 21.05)

Не варто відмовлятися від довгоочікуваної посади лише тому, що на перший погляд може здатися, що вона не до снаги. Насправді це природне побоювання, яке викликається роботою, яку досі не доводилося робити – головне не панікувати, а активно взятися за справу. Не варто втручатися в особисте життя друзів чи близьких родичів – великий ризик нажити довічних ворогів у їхньому обличчі. Щоб уникнути травм і розтягнень, необхідно дотримуватись максимальної обережності, займаючись спортом або перевищуючи швидкісний режим за кермом автомобіля.

Близнята (22.05 – 21.06)

Намагаючись до кінця року, незважаючи на різдвяні канікули, що наближаються, виконати – і перевиконати – всі наплановане на цей час, можна буде розраховувати на додаткові виплати, які покриють усі святкові витрати. Новий рік та Різдво краще провести у родинному колі – це зміцнить взаємини тих представників знака, у кого вони останнім часом злегка розладналися. Необхідно звернути увагу на стан серцево-судинної системи – як відомо, будь-якій недузі легше запобігти, ніж лікувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Існує прикмета, згідно з якою у новий рік не можна переносити старі борги, тому, якщо вони є, краще розрахуватися з ними до святкової ночі. Досягти гармонії в сімейних стосунках вдасться тільки тим, хто припинить соромитися прояву своїх почуттів і навчиться відкрито їх демонструвати – інакше близькі люди можуть подумати, що вони абсолютно байдужі до представників знака – навряд чи це добре позначиться на взаєминах. Навіть у свято не варто зловживати алкоголем та шкідливою їжею.

Лев (23.07 – 21.08)

Купівля нерухомості, про яку давно подумують представники знака, може припинить бути мрією і стати нарешті реальністю: новий будинок чи квартира цілком можливо стане подарунком "під ялинку" на Новий рік. У взаєминах із близькою людиною найголовніше – уникати ревнощів, тим більше що реальних приводів для неї вона не дасть, так що не варто ображати її недовірою та підозрами. У плані здоров'я важливо звернути увагу на стан імунітету: його зниження може спричинити неприємні захворювання, так що варто підтримати захисні сили організму.

Діва (22.08 – 23.09)

Небачений успіх принесуть проєкти, в основі яких лежатиме креатив, щоправда, їхній старт потрібно перенести на початок нового року, коли для них складуться максимально сприятливі умови, зараз необхідно зайнятися їхньою підготовкою. В особистому житті відбудуться приємні зміни: хтось зустріне людину своєї мрії, а хтось отримає довгоочікувану пропозицію руки та серця. Важливо стежити за харчуванням, що особливо важко зробити у святкові дні, проте такий підхід до раціону необхідний для тих, хто не хоче сидіти на жорсткій дієті.

Терези (24.09 – 23.10)

Не варто відволікатися від роботи на чутки, плітки та інтриги: мало того, що вони відведуть у бік від основної діяльності, через що постраждає продуктивність праці та заробітку, так ще й посварять із тими, хто виявиться по інший бік "барикад". Домашній клопіт – насамперед ремонт, якої б складності він не був, – бажано закінчити до свят, інакше він надовго загальмується. Напередодні Нового року зірки рекомендують подбати про свою зовнішність: змінити імідж, підкоригувати гардероб, позбавившись застарілих моделей.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Тих із представників знака, хто добре попрацював протягом року, безсумнівно потішить солідна матеріальна винагорода: особливо це стосується керівників, які змогли не лише організувати, а й надихнути своїх підлеглих на те, що називається "трудовими подвигами". Свята найкраще провести з сім'єю у затишній домашній атмосфері, зараз не час для подорожей – як близьких, так і далеких, вони не виправдають очікувань. Перешкодити простудним захворюванням, які можуть ускладнити життя в цей час, допоможуть спорт та загартовування.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Не варто суперечити начальству і тим більше сперечатися з ним, це може негативно позначитися на ситуації на роботі — навпаки, бажано погоджуватися з усіма його доводами, навіть якщо вони здаються сумнівними. Згодом – коли керівник зможе критично оцінювати свої слова та дії – можна буде пояснити йому його неправоту. Зустріч із першим коханням порушить душевний спокій, але, на жаль, не дасть шансів на повернення колишніх стосунків. Походи до фітнес-залу не лише забезпечать гарне самопочуття, а й дозволять "виліпити" фігуру своєї мрії.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Загальна сума гонорарів, які представники знака – переважно ті, хто займається бізнесом – отримають до кінця року, виявиться настільки великою, що вони зможуть дозволити здійснити придбання своєї давньої – і дуже дорогої – мрії, наприклад автомобіля чи невеликої дачі за містом. Не варто поспішати з придбанням – необхідно ретельно зважити всі фактори та вибрати оптимальний варіант. Діти та літні батьки можуть завдати маси турбот, але їхня любов зведе нанівець усі негативні емоції. Велика ймовірність звістки про довгоочікувану і ретельно плановану вагітність.

Водолій (21.01 – 18.02)

Необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб залишити всі робочі проблеми у старому році і не тягнути їх "хвости" в наступний: по-перше, це погана прикмета, по-друге, необхідність з перших днів нового року повертатися до набридлих проєктів, не дасть змогу відкрити чисту сторінку у своїй діяльності. Самотнім представникам знака варто ще трохи почекати – цей час не сприятливий для того, щоб розпочинати нові стосунки. Найкращий спосіб уникнути застуд – пити вітаміни та одягатися за погодою.

Риби (19.02 – 20.03)

Не варто дослухатися до критики колег, які, як їм здається, краще знають, що і як треба робити: якщо вони впевнені, що дають правильні поради, хай доведуть їхню справедливість на власному досвіді. Максимум часу необхідно присвятити дому та сім'ї: прикрасити житло до свят, ретельно продумати і заздалегідь приготувати подарунки, освоїти якусь нову страву, яка сподобається всім близьким людям – як дітям, так і літнім родичам. Дієта, на яку рекомендують у цей час сісти зірки, оздоровить та дасть можливість схуднути до Нового року.

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