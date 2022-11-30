Зодіакальний гороскоп на грудень 2022 року для всіх 12 знаків

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам Зодіаку у грудні цього року, розповідає астропсихолог Валентина Віттрок.

Останній місяць року знаменний не лише близькістю Нового року та Різдва – він також є плавним та поступовим переходом від старого року до нового. Нинішнього грудня зірки радять нам уникати підвищеної емоційності та турбулентності: вони можуть призвести до найнесподіваніших – і не завжди приємних – наслідків. Можливо, комусь із нас доведеться змінити свої переконання – отже, настав час розлучитися з колишніми ілюзіями та помилками та прийняти нову реальність, яка на перевірку виявиться не такою вже й поганою, як може здатися на перший погляд.

Про те, що чекає на цей час представників усіх знаків Зодіаку, розповідає астропсихолог Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Робота з документами, спілкування на всіх рівнях та вирішення чужих проблем займуть майже весь час представників знака, але оскільки з будь-якої ситуації вони вийдуть переможцями, у них буде привід задоволений собою. Красномовство, властиве їм у цей час, дозволить переконати у своїй правоті будь-кого, а подарований їм зірками шарм – зачарувати будь-якого представника протилежної статі, у тому числі й начальника.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансові операції виявляться успішними, тому представникам знака можна звертатися до банків за позикою або брати потрібну річ у кредит – виплатити його вдасться безболісно. Роман із людиною здалеку цілком може закінчитися офіційним оформленням стосунків. Від водіння автомобіля на підвищеній швидкості та катання на гірських лижах потрібно відмовитись – екстрим у будь-якому вигляді може бути небезпечним.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Нові проекти успіху не принесуть: через перешкоди, що постійно виникають на шляху, вони не викличуть нічого, крім роздратування, тому краще буде зайнятися завершенням старих справ та підбиттям професійних підсумків року. Необхідні для життя та роботи кошти можуть прийти з найнесподіваніших джерел – велика ймовірність отримання грантів від солідних міжнародних організацій.

Рак (22.06 – 22.07)

У професійній діяльності доведеться зіткнутися з несподіваними перешкодами, які можуть гальмувати навіть ті справи, які в інший час робляться без зусиль – начебто самі по собі. Зірки радять представникам знака прийняти такі "умови гри" і працювати, не поспішаючи. Пропозицію виступити на міжнародній конференції – як онлайн, так і наживо – слід прийняти без роздумів: мова матиме успіх.

Лев (23.07 – 21.08)

Бажанню – і можливості – займатися творчістю може протистояти необхідність довести до ладу рутинні справи: треба подумати, як побудувати свій робочий графік таким чином, щоб встигати і те, й інше. Далекі подорожі, ймовірні тим часом, принесуть як яскраві враження, а й нові знання. Підказки організму вказуватимуть на необхідність почати здоровий спосіб життя.

Діва (22.08 – 23.09)

Робота над помилками, яку доведеться провести у професійній сфері, може здатися не надто приємною, проте полегшення, яке представники знаку відчують, зробивши її перекриє всі негативні емоції. Фінал місяця пройде в добрісному настрої, який буде обумовлений романтичними стосунками чи успіхами у творчості – тут уже кожен вільний вибирати те, що йому більше до вподоби.

Терези (24.09 – 23.10)

Не всі професійні питання вдасться вирішити в дистанційному режимі – можливо, якийсь із них вимагатиме поїздки до "місця події": на жаль, вона не виправдає покладених на неї очікувань, тому раніше за січня представникам знака краще нікуди не виїжджати. Зате цілком можна розраховувати на везіння в особистому житті: друга половина місяця влаштує особисте життя тих, хто поки що самотній – вони зустрінуть свою людину.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гроші, які зможуть заробити представники знака, а їх буде неабияка кількість, доведеться – через непередбачені закиди – отримувати частинами, але, можливо, в цьому є свій плюс: як кажуть, вони будуть цілішими. Спілкуватися доведеться багато – причому як для справи, так і для душі, але особливо важливо проводити максимум часу зі своїми близькими – насамперед літніми родичами та дітьми.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Загальне обожнення, в яке зірки "занунуть" представників знака, буде затьмарено лише одним — відсутністю порозуміння з найближчою людиною, яка триває вже досить довгий час. Адже проблема вирішується просто: досить просто поговорити про те, що засмучує обидві сторони. Друга половина місяця принесе приємне вирішення фінансових питань, надія на яке вже було втрачено.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Будувати наполеонівські плани на початку місяця небажано, все одно більшу половину з них втілити в життя не вдасться, тому варто задовольнятися тими – вельми скромними – можливостями, які надаватимуть зірки. Вільний час бажано присвятити відпочинку та відновленню чинності: вже на початку наступного року вони знадобляться представникам знаку для реалізації воістину грандіозних проектів.

Водолій (21.01 – 18.02)

Будь-які професійні — втім, як і особисті — плани в цей час бажано тримати в секреті: можливо, комусь із оточуючих вони здадуться настільки привабливими, що вони вирішать втілити їх у життя самостійно, та й ймовірність пристріту теж не варто скидати з рахунків. Фінал року пройде під знаком друзів – як старих, так і нових: першим може бути потрібна допомога, другі ж самі охоче її нададуть.

Риби (19.02 – 20.03)

У професійній сфері багато залежатиме від того, які відносини представникам знаку вдасться вибудувати з безпосереднім начальством. Можливо, варто в чомусь йому поступитися та й на компліменти не поскупитися, тоді все складеться благополучно. За необхідною – у тому числі й матеріальною – допомогою необхідно звертатися до друзів: вони не лише її нададуть, а й забезпечать святковий настрій.

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