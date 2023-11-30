Зодіакальний гороскоп на грудень 2023 року для всіх 12 знаків

Перша половина місяця триватиме до 13 числа, коли Меркурій увійде до ретроградної фази, поставивши під сумнів будь-які хоч трохи серйозні справи, тому бажано завершити їх до цього часу. Друга половина грудня, як їй і належить, ідеально підходить для підготовки до свят: від того, що в наш час вони повинні бути скромнішими, відповідного настрою ніхто не скасовував – особливо якщо врахувати можливість загадати бажання про перемогу та подальший світ.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

На перший план вийде професійна діяльність, в якій можна чекати на серйозні успіхи, особливо якщо правильно поставити собі мету і грамотно розробити методи її досягнення. Чарівність, яку надасть представникам знака Венера, уможливить приємні події в особистому житті: особливо пощастить тим, хто поки що самотній – вони зможуть нарешті зустріти свою долю.

Телець

Телець / Фото: Credits

Вдалий у фінансовому сенсі час, коли гроші можна не лише заробляти, а й брати в кредит, а також отримувати як спонсорську допомогу від ділових партнерів і меценатів. Головне, правильно ними розпорядитися, вклавши справу, яка може принести прибуток, а не прогуляти, що цілком логічно у свята. В останній декаді місяця талан супроводжуватиме у всіх справах без винятку.

Близнята

Близнюки / Фото: Credits

Службовий роман, ймовірний у цей час, буквально змусить представників знака зайнятися удосконаленням своєї зовнішності – від зміни іміджу до серйозніших заходів, наприклад, уколів краси. Від далеких подорожей у цей час краще відмовитись: вони навряд чи виправдають очікування – найімовірніше, трапиться з точністю до навпаки: численні перешкоди, які виникатимуть на шляху, зіпсують враження від поїздки.

Рак

Рак / Фото: Credits

Рутинна робота напередодні свят – не найкраще проведення часу, але за представників знака її ніхто не зробить, до того ж, у їхніх інтересах якнайшвидше поставити в ній фінальну крапку та відпочити. Велика ймовірність несподіваної появи людини, з якою в минулому пов'язували серйозні романтичні стосунки: чи варто продовжити їх від того моменту, коли вони колись зупинилися, вирішувати тільки їм самим.

Лев

Лев / Фото: Credits

У передноворічній метушні захочеться приділити увагу творчості і тіснішому спілкуванню з дітьми, що в деяких випадках можна буде об'єднати, наприклад, своїми руками прикрашаючи будинок до свят. Плани на майбутнє будувати не варто – навряд чи зараз вдасться визначити правильні цілі, а отже, таке проведення часу тільки забере час і сили. В останню декаду місяця сил ні на що не вистачатиме, тож краще присвятити її релаксові.

Діва

Діва / Фото: Credits

Загальною увагою та компліментами від протилежної статі представники знака будуть зобов'язані як уродженому шарму, так і чарівності, які додадуть їм зірки. У взаєминах із партнером, який вже існує, з'явиться вже, здавалося б, притихла пристрасність, а взаємини з новим розпочнуться з традиційного цукерково-букетного періоду. Діти тих представників знака, у яких вони є, піднесуть приємні сюрпризи у вигляді успіхів у навчанні та спорті.

Терези

Терези / Фото: Credits

Фінал року стане успішним як у кар'єрному, так і у фінансовому плані: схоже, керівництво гідно оцінить здібності та прагнення представників знака і захоче винагородити їх, підвищивши зарплату або виписавши премію. Підписувати важливі документи необхідно з обережністю – навіть невелика помилка, зокрема друкарська, можуть призвести до серйозних проблем, тому текст необхідно уважно прочитати і лише потім ставити візу.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Магнетична привабливість, властива представникам знака від народження, збільшиться в рази – варто скористатися цим даром з кар'єрною метою: рідкісний начальник встоїть перед такою чарівністю. Про успіхи в особистому житті й говорити не варто — тут ймовірні найприємніші події, аж до пропозиції руки та серця. А ось від укладання важливих угод краще відмовитись – фінал року сприятливий для завершення справ, починання – не на часі.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Входження на знак Марса підштовхуватиме його представників до рішучих дій, проте робити цього не варто – результат може виявитися непередбачуваним. Велика ймовірність отримання фінансів, на яких вже не було надії – наприклад, повернення старого боргу або виплата гонорарів, про які всі встигли забути. Про романтичні стосунки з коханою людиною краще не поширюватися – щастя любить тишу.

Козеріг

Козеріг / Фото: Credits

Вирішенню професійних питань зірки радять приділити лише першу половину місяця, коли робота виявиться максимально продуктивною та результативною. Решту грудня представникам цього працелюбного знака необхідно присвятити заняттю, до якого вони зазвичай тяжіють — відпочинку. Несподівано для себе вони виявлять, що це і приємно, і корисно: в останні дні року вдасться накопичити масу енергії, яка стане їм у пригоді вже на початку наступного року.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Плутанина, в якій доведеться існувати в цей час, збила б з пантелику будь-кого, але тільки не представників цього знака: вони почуватимуться як риби у воді і розрулять усі незрозумілі ситуації. Стара таємниця, яку вдасться розгадати в цей час, не лише розплющить очі на причини подій минулого, а й допоможе зрозуміти, як діяти в сьогоденні та планувати майбутнє. Фінал року необхідно провести в сімейній атмосфері, залишивши поряд із собою лише найближчих та коханих.

Риби

Риби / Фото: Credits

Сатурн, що перебуває на знаку від березня нинішнього року, продовжить дисциплінувати його представників, заганяючи їх у досить жорсткі рамки, диктуючи, як жити, що робити, чим займатися і куди їхати. Однак багато хто з них відчує, що такий вплив швидше позитивний, ніж негативний: завдяки йому, за дев'ять місяців вдалося зробити те, на що раніше пішло б кілька років. Фінал місяця – року – принесе в життя старих друзів, з якими так приємно згадати минуле.

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