Зодіакальний гороскоп на грудень 2024 року для всіх 12 знаків

Цьогорічний грудень – не тільки перехід зі старого року в новий, але розуміння – і усвідомлення – того, що багато в житті треба змінювати, а й самим змінюватись.

У світі відбуваються потужні пертурбації, у деяких випадках обстановка в ньому перевертається з ніг на голову, а ми залишаємося на місці, не розуміючи, що наші уявлення, знання та навички не підходять до нових умов та обставин. Як говорить народна мудрість, нові двері старими ключами не відчиниш: настав час використовувати для досягнення своїх цілей нові – сучасні – засоби, поки що для цього є час і можливість.

Про те, що чекає на цей час представників усіх знаків Зодіаку, розповідає астропсихолог Валентина Віттрок.

Овен

У всі сфери життя представників знаку увірветься вітер далеких мандрівок, який покличе в дорогу, пов'язану як із роботою, так і з особистим життям. У партнерських відносинах теж краще робити ставку на закордон: романтичний зв'язок із людиною з-за кордону може бути основою міцного шлюбу, а бізнес-контакти принесуть порозуміння та прибуток. На роботі необхідно буде показати вищий клас, продемонструвавши начальству свою високу мотивацію та професіоналізм.

Телець

З грошима в наступному місяці зірки радять бути на «ви». Жадірити, обмежуючи себе у всьому, звичайно, не варто, але частка розумної економії не завадить: перш ніж щось купити, потрібно добре зважити всі «за» і «проти» даного придбання, і тільки потім приймати остаточне рішення. Велика можливість операцій з нерухомістю: залежно від потреб кожного представника знака можна як продавати, так і купувати квадратні метри.

Близнюки

Знайомство, яке зірки приготували представникам знака, має довгий кармічний слід: швидше за все, таким чином їм доведеться відпрацьовувати помилку, здійснену досить давно – можливо навіть у минулому житті. У розмовах – особливо з рідними та близькими людьми – не варто говорити зайвого: надмірна балакучість може зруйнувати стосунки, які будувалися та зміцнювалися роками, а цього допустити ніяк не можна.

Рак

Вплив Венери на гороскоп представників знака зробить їх неймовірно привабливими як представників протилежної статі, так грошей, які вони будуть притягувати себе як магнітом. Важливо подумати, як розпорядитися і тим, і іншим: байдуже ставлення до поклоніння, як і бездумне витрачання коштів, до добра не доведуть. Як, втім, і підвищена недовірливість, яка змусить прислухатися до себе в пошуках хвороб, яких немає.

Лев

Нагадають про себе невирішені проблеми, які свого часу відкладені до кращих часів, які тепер, мабуть, настали. Розібравшись із ними, вдасться відчути неймовірне полегшення – ніби камінь із душі впав. В особистому житті цілком можливе кохання з першого погляду, яке призведе до справжнього «вибуху» почуттів та емоцій: воно, хай і ненадовго, здатне затьмарити все на світі, включаючи роботу, але про неї зірки таки рекомендують не забувати.

Діва

Представники знаку отримають шанс розпочати життя з чистого аркуша – причому у всіх сферах життя, тому зірки радять їм вибрати те, що важливе для кожного з них. Не варто чинити опір зміні іміджу: при прийомі на нову роботу, що цілком імовірно в даний момент, будуть зустрічати по одязі, а, значить, з'явиться шанс отримає посаду — і зарплату — своєї мрії. Остання декада місяця принесе радісну звістку, яка швидше за все буде пов'язана з дітьми.

Терези

Події першої половини місяця можуть нагадувати сюжет захоплюючого роману – переважного любовного, але з легкими сюрреалістичними нотками, коли час від часу здаватиметься, що всі події цього часу відбуваються з кимось іншим. Нове знайомство може серйозно змінити життя представників знака: важко сказати, чи закінчаться ці стосунки офіційним їх оформленням, але за гарний, запаморочливий роман зірки ручаються на сто відсотків.

Скорпіон

У професійній сфері немає сенсу приступати до роботи над новими проектами – успішними вони не будуть, а ось у фінансовому плані час виявиться по-справжньому «врожайним»: у фіналі року вдасться «потиснути» все, що було «посіяно» в попередній період. Задоволення принесуть домашній клопіт, який може бути пов'язаний з невеликим – косметичним – ремонтом або придбанням предметів розкоші. У будь-якому випадку свята відбудуться в оновленій обстановці.

Стрілець

Цікаві зустрічі відбуватимуться у житті представників знака, до того ж святкуючих свій день народження, як за розкладом. Тут і люди з минулого, у стосунках з якими не розставлені всі крапки над «і», і нові – багатообіцяючі знайомства. Відмовлятися від спілкування як із першою, так і з другою категорією не можна: воно виявиться не лише захоплюючим, а й дуже корисним. А ось від подорожей – принаймні у першій половині місяця краще відмовитися – щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Козеріг

Першу половину місяця потрібно присвятити наведенню порядку у справах: до цього часу, як правило, накопичується велика кількість незавершених або відкладених на потім проектів, не варто вирушати з таким вантажем у новий рік. Укладання успішної угоди може принести солідні дивіденди, причому у валюті. Має сенс заздалегідь подумати про те, куди інвестувати ці кошти, оскільки занадто велика спокуса спустити все на подарунки до свята.

Водолій

Передсвятковий клопіт займе весь час і увагу представників знака, які будуть готові годинами, а то й днями ходити магазинами в пошуках подарунків та інтер'єрних прикрас для дому. Свої підношення зроблять їм і зірки – сюрпризом від них може стати несподівана, але при цьому дуже сильна закоханість, до якої потрібно ставитися з обережністю – вона може становити небезпеку для тих, хто перебуває у шлюбі чи серйозних стосунках.

Риби

Таємна пристрасть, яка з'явиться у представників знака в цей час, надасть їхньому життю нового сенсу, а їх самих «нагородить» шармом та загадковістю. Напруга в професійній діяльності може бути пов'язана з необхідністю «закрити» всі питання, що «зависли», до кінця календарного року, тому варто постаратися і максимально швидко завершити роботу над ними. Вільний час потрібно провести в колі друзів або домашньої обстановки.

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