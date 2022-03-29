Зодіакальний гороскоп на квітень 2022 року для всіх 12 знаків

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку в середині весни.

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку у квітні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Квітень – місяць, коли ми зможемо по-новому подивитися на своє життя і світ навколо нас. Зміниться ідеологія цілих країн, що дає надію на оновлене – мирне – життя і світогляд окремих людей: ті, хто пережив складні часи, ніколи не будуть колишніми. Найголовнішими авторитетами в цей час стануть духовні особи, до думки яких почнуть дослухатися навіть запеклі атеїсти та скептики.

Овен (21.03 – 20.04)

Дні народження, які випадають у представників знаку на цей час, необхідно святкувати в будь-якій обстановці – навіть у такій, здавалося б, несприятливій для урочистостей, як нинішня. Звісно, не йдеться про масштаб святкувань, який вони дозволяли собі в минулому. Однак букет фіалок точно можна собі дозволити, а привітань не бракуватиме, що підвищить настрій і підніме самооцінку. Фінанси не дадуть приводів для занепокоєння, проте ставитись до них треба максимально уважно – особливо в останній день місяця, коли станеться сонячне затемнення у знаку Тельця.

Телець (21.04 – 21.05)

Активізується тема романтичних і дружніх стосунків, проте відчуття зв'язаних рук, яке в цей час переслідуватиме і викличе сил та апатію, схилятиме не так до дій, як до споглядання та роздумів. Сили жити і працювати з'являться лише в останній декаді місяця, але вже від середини квітня представникам знаку вдасться прийти до тями і розпочати планування свого майбутнього – як на коротку, так і на далеку перспективу – саме в цей час Північний місячний вузол на півтора року виведе їх у нову – незвичну їм – реальність.

Близнята (22.05 – 21.06)

Скупчення планет у домі авторитету, яке спостерігатиметься в цей час, свідчить як про можливість кар'єрного росту, так і про необхідність ділом, а не словом підтримувати свою професійну репутацію. Чорний Місяць, який протягом дев'яти місяців отруює життя представникам знаку, переходить до зони фінансів, що вказує на необхідність розумної економії та планування витрат – від купівлі непотрібних речей наразі варто відмовитися. Необхідно максимум часу приділяти друзям і близьким – зараз вони потребують набагато більше уваги, ніж в інші часи.

Рак (22.06 – 22.07)

Сонце проходить через зону авторитету, а це означає, що представникам знаку необхідно проявити максимум професіоналізму – на щастя, це не становитиме для них особливих труднощів. Скупчення планет у знаку Риб віщує далекі поїздки – для когось це буде еміграція, для інших – подорожі до місць сили, з яких вони повернутися зовсім іншими людьми. В середині місяця до знаку зайде гіпотетична планета – Чорний Місяць, яка запитає с тих, хто встиг нагрішити, решті ж боятися нічого, але проводити масштабні заходи і витрачати великі суми грошей все ж не варто.

Лев (23.07 – 21.08)

Професійний підхід до ведення справ забезпечить стабільний і достатньо високий дохід, що зараз має велике значення, адже частину коштів можна буде віддати на благодійність. Контакти з людьми з-за кордону згодом можуть призвести до переїзду як тимчасово, так і на ПМП до іншої країни. Скупчення хороших планет у зоні ризику може свідчити про сприятливий результат пластичних операцій, отримання несподіваної спадщини від дальнього родича та страхування, а також сильний інтерес з боку представників протилежної статі.

Діва (22.08 – 23.09)

На перший план вийде співпраця із зарубіжними партнерами – за їх допомогою можна буде заробити непогані гроші, які зараз такі важливі для кожного. Хороші стосунки з людьми навколо – близькими, рідними та друзями – вдасться зберегти лише в першій половині місяця, потім своїх прав набуде войовничий Марс, який почне провокувати численні конфлікти різної інтенсивності. Водночас планета-управитель знаку Меркурій опиниться в зоні контакту із зарубіжними країнами, що свідчить про можливість переїзду на ПМП або, навпаки, повернення додому.

Терези (24.09 – 23.10)

На початку місяця через відсутність порозуміння може виникнути дисонанс у стосунках із дітьми – зрозуміло, тільки для тих, у кого вони є – або сварки з коханою людиною. Як перше, так і друге – явища тимчасові, тож варто перечекати, а поки що не встрявати у конфлікти. У другій половині місяця скупчення планет у домі роботи вказує на великий обсяг дій, які необхідно буде здійснити у цей час. Незважаючи на ситуацію, зірки рекомендують прекрасній половині знаку не забувати про свій зовнішній вигляд — зараз саме час приділити йому увагу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Місяць доведеться присвятити рутинній роботі, яку ніхто за представників знаку не зробить, до того ж, вона дозволить розчистити територію для грандіозних звершень у майбутньому. Багато часу забере турбота про власне житло, але не вона стане головною прикметою квітня: представникам знаку необхідно приготуватися до потужного сплеску енергії кохання, який розфарбує їхнє життя у яскраві кольори. Предмет ніжних почуттів кожен матиме свій: хтось запалає ними до нового знайомого, а хтось – до свого чоловіка, з яким пощастить пережити новий медовий місяць.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Безладним представникам цього знаку зірки наполегливо радять навести лад у документах, які можуть знадобитися їм найближчим часом – кожен бланк або рахунок мають лежати на своєму місці. Романтичні стосунки, які зав'язалися в цей час, виявляться цінними як самі по собі, так і в якості основи для натхнення і, як наслідок, творчості – вона може стати новою бюджеутворювальною справою. Друга половина місяця пройде під знаком власного житла – тимчасовий притулок може стати постійним.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Місяць пройде під знаком спілкування на всіх рівнях – на представників знаку чекає величезна кількість контактів, дзвінків, листування електронною поштою та спілкування в месенджерах – причому воно може бути як діловим, так і романтичним – тут у кожного має бути свій сценарій розвитку подій. Незважаючи на те, що фінансові надходження будуть стабільними, зірки все ж не рекомендують розкидатися грошима – у поточній ситуації краще їх притримати. В середині місяця Меркурій і Уран зійдуться в зоні кохання представників знаку, нагадавши про те, що для цього почуття завжди знайдеться місце в нашому житті.

Водолій (21.01 – 18.02)

З'єднання Марса із Сатурном у знакові на початку місяця додасть безладдя до сприйняття реальності: події та люди здаватимуться його представникам зовсім не такими, якими є насправді. Потужна фізична напруженість, пов'язана з феноменальною активністю, може змінюватися слабкістю, занепадом сил та апатією. Вирішуючи фінансові питання, слід довіритися інтуїції – у цей час саме вона, а не розум, підкаже, як правильно розпорядитись своїми коштами. Остання декада місяця сприяє домашнім клопотам і роботі на землі.

Риби (19.02 – 20.03)

Приємні події, змінюючи одна одну, сипатимуться у квітні на представників знаку, мов із рогу достатку: фінансові перспективи виявляться на диво вигідними, несподівані зустрічі принесуть щире кохання, віддану дружбу і просто добрі стосунки з людьми навколо. На жаль, далеко не всі гідно оцінять ці подарунки долі: вплив войовничого Марса, який зайде до знаку Риб у середині місяця, зробить його представників надмірно нервовими та дратівливими, що позначиться на їхньому сприйнятті світу, пофарбувавши його не в найприємніші кольори.

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