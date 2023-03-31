Зодіакальний гороскоп на квітень 2023 року для всіх 12 знаків

Давньоарамейською квітень звучить як "нісан", що в перекладі означає "місяць чудес". Цьогорічний квітень сповна виправдає свою назву – в ньому знайдеться місце для всього: і приємних несподіванок, і трансформацій, і ілюзій, і таємниць. Яскраві емоції зроблять усіх нас трохи італійцями: ми бурхливо реагуватимемо на будь-які, навіть не дуже важливі і значні події, і підходитимемо з таких позицій до вирішення проблем, що накопичилися. Втім, це нікому не зашкодить – не можна весь час утримувати почуття в собі.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

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Настає важливий час, який дозволить змінити життя на краще – як у професійному, так і в особистому плані, головне – не прогаяти щасливий шанс. Успіх у майбутньому насамперед супроводжуватиме тих, хто закладе позитивну життєву програму на максимально тривалий термін – хоча б на 18 років уперед.

Телець (21.04 – 21.05)

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Бажання – і можливість – творити, які подарують зірки, необхідно використати по максимуму: це дасть можливість здійснити найсміливіші проєкти, причому не лише на роботі, а й у побуті – в цей час можна зробити ремонт у квартирі або закласти фундамент свого будинку. У другій половині місяця можуть повернутися як старі друзі, так і старі борги.

Близнята (22.05 – 21.06)

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Сприятливий період, протягом якого можна розраховувати на появу на обрії нового кохання, підтримку друзів, можливість заробити хороші гроші, що особливо важливо для представників знака. Час також вдалий для заснування власного бізнесу й початку політичної кар'єри.

Рак (22.06 – 22.07)

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Результатом копіткої праці та зусиль, докладених останнім часом, стане зміцнення професійного авторитету, який постраждав під час проходження знаком Чорного Місяця. На яке б запитання не потрібно було знайти відповідь, звертатися треба не до розуму та логіки, а до інтуїції – її підказки стануть запорукою успіху у всіх життєвих сферах.

Лев (23.07 – 21.08)

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Всі життєві події – як ділові, так і особисті – будуть пов'язані із зарубіжжям: бізнес краще вести з партнерами з іншої країни, а роман з іноземцем має набагато більше шансів закінчитися серйозними – аж до шлюбу – стосунками. У другій половині місяця потрібно бути готовими до приємних несподіванок.

Діва (22.08 – 23.09)

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Гроші, в яких представники знака можуть мати нагальну потребу, прийдуть не з основних, а з найнесподіваніших джерел доходу – наприклад, їх можуть, як проценти, виплатити ділові партнери. Не менш велика ймовірність того, що випадково куплений лотерейний білет принесе виграш – головне, не захоплюватися азартними іграми та не ризикувати.

Терези (24.09 – 23.10)

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На перший план виходить вирішення фінансових питань, які здебільшого виявляться успішними, якщо лише представники знака не примудряться посваритися з безпосереднім керівництвом: якщо воно образиться, додаткових виплат не побачити. У другій половині місяця велика ймовірність подорожей переважно до екзотичних країн.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

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У професійному плані доведеться продемонструвати своє вміння працювати під тиском – велика ймовірність авральної роботи, яка забере майже весь час і левову частку сил. Натомість якщо вдасться виконати її максимально швидко та якісно, подяка керівництва – зокрема й матеріальна – не матиме меж.

Стрілець (23.11 – 21.12)

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Велика ймовірність повернення до старих проєктів, які свого часу з якоїсь причини були "заморожені", а тепер для них складуться максимально сприятливі умови, що дозволить завершити їх успішно і швидко. Приємні емоції принесуть діти, які відкриють у собі найнесподіваніші таланти та дадуть своїм батькам привід для гордості.

Козоріг (22.12 – 20.01)

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Зміна місця проживання зі значним покращенням житлових умов стане можлива завдяки переїзду до іншого міста, а можливо, і країни, що в наш час є особливо актуальним. У професійному плані успіх чекає передусім на тих, чия робота так чи інакше пов'язана з творчістю: натхнення, яке відвідає представників знака, дозволить їм створити справжній витвір мистецтва.

Водолій (21.01 – 18.02)

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Важливі документи – як професійної, так і майнової якості – необхідно оформити в перших двох декадах квітня: все, що буде складене й підписане пізніше, може містити в собі серйозні помилки. Наприкінці місяця не можна займатися екстремальними видами спорту та перевищувати швидкість за кермом – важливо пам'ятати, що береженого бог береже.

Риби (19.02 – 20.03)

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У справах важливо виявляти обережність: наприклад, перш ніж зробити перший внесок за іпотечний кредит, необхідно зібрати інформацію про фірму-забудовника – занадто великий ризик стати жертвою шахраїв. До речі, це стосується і людей, які захочуть увійти до ближнього кола – серед них можуть виявитися не ті, за кого вони себе видають.

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