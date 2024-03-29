Зодіакальний гороскоп на квітень 2024 року для всіх 12 знаків

Квітень – місяць бурхливих та непередбачуваних подій, до яких неможливо заздалегідь підготуватися та наслідків яких неможливо передбачити.
Сонячне затемнення 8 квітня принесе в наше життя багато суєти і сум'яття, зібрання небесних тіл – Сонця, Венери, Меркурія та Хірона – у знаку Овна – зробить нас надто імпульсивними та створить парадоксальні ситуації, що не піддаються розуміння, а так звана «Комета Диявола», яку можна буде спостерігати в середині місяця, цілком може призвести до погіршення епідемічної ситуації та природних катаклізмів. Ну і вишенька на цьому астрологічному торті – ретроградний Меркурій, як завжди, ускладнює відсутність порозуміння між людьми, що гальмує вирішення ділових питань і ламає техніку – від тостерів та кавоварок – до телефонів та комп'ютерів.
Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Овен
Доленосні події відбуватимуться у всіх життєвих сферах, але особливо важливо звернути увагу на особисте життя і стан здоров'я – втім, як правило, два ці моменти тісно пов'язані між собою – не дарма кохання називають серцевою недугою. Фінансовий прорив, який відбудеться на початку третьої декади місяця, дозволить вирішити всі матеріальні проблеми, які постають перед представниками знака.
Телець
На початку місяця з'явиться відчуття «пов'язаних рук», коли є бажання активно діяти, але немає для цього ні сил, ні можливостей: у такому разі не варто нічого робити – краще зачаїтися та зачекати на більш сприятливі обставини. Велика ймовірність численних сюрпризів, які виходитимуть переважно від близьких людей – насамперед літніх родичів та дітей.
Близнята
Особливу увагу необхідно звернути на події у професійній сфері – тут можливий серйозний кар'єрний ривок, який приведе й до покращення матеріального становища, що для представників знака зараз має важливе значення. Щоправда, нікому не варто делегувати свої повноваження – колеги можуть серйозно їх підвести, краще дотримуватись відомої мудрості: хочеш зробити добре, зроби сам.
Рак
Вирішуючи будь-які питання — як у професійному, так і в особистому житті — необхідно дослухатися до інтуїції, яка у представників знак є сильною стороною — вона виручить навіть у найскладніших ситуаціях. Будь-які зв'язки із закордонними партнерами виявляться не тільки результативними, а й приємними, тому можна вирушати як у відрядження, так і в романтичні поїздки.
Лев
Головна тема місяця – доленосна зустріч із людиною з іншої, дуже віддаленої країни, що може призвести до зміни місця проживання – як тимчасової, так і постійної. Для бізнесу нині вдалим не назвеш, тому форсувати його не варто – краще взяти таймаут. Від занять екстремальними видами спорту краще відмовитись – крім гострих відчуттів, вони можуть принести небажані травми.
Діва
Максимальна увага буде прикута до взаємин із партнерами: насамперед це торкнеться близьких людей – коханих та друзів, але й колег проігнорувати не вдасться: у будь-якому разі важливо поважати не лише свою, а й чужу думку та простір. Також життя може повернути на доопрацювання старі ситуації, які не були завершені свого часу – зараз для цього складуться сприятливі умови.
Терези
Успішними виявляться будь-які публічні виступи, які, до того ж, можуть мати доленосні наслідки, тому дуже потрібно максимально відповідально поставитися до кожного з них. Рішення важливих ділових і бізнес-питань краще відкласти – вони гальмуватимуться з різних причин, тому очікуваного результату така робота все одно не принесе, а ось фінанси радуватимуть.
Скорпіон
Успіхи дітей стануть для представників знака предметом гордості, але й вимагатимуть роздумів про те, як розвивати талан дитини далі – місяць створить для цього безліч умов, залишиться лише вирішити, на чому саме зосередитися. Велика ймовірність появи людини з минулого – старого друга чи колишнього кохання, стосунки з якими можуть заграти новими фарбами – можливо, варто дати їм другий шанс.
Стрілець
Головні події місяця будуть пов'язані з власним домом – від ремонту до радикальної зміни місця проживання, про нього представники знака давно мріяли, але зважитися на нього не могли – настав час активно діяти. Творче ставлення до вирішення найрізноманітніших – навіть простих та примітивних – питань призведе до успіху, якого ніхто від них не очікував, що не може не тішити.
Козоріг
У нових справах навряд і можна буде розраховувати на успіх, тому є сенс завершити старі, привівши їх до ідеального стану. Від великих закупів, які планувалися на цей час, теж варто відмовитися — з великою ймовірністю товари виявляться бракованими і прослужать недовго. Остання декада місяця стане часом радості та приємних сюрпризів від коханих людей.
Водолій
Квітень стане місяцем спілкування на різних рівнях – жвавого ділового та особистого листування, телефонних переговорів, особистих зустрічей: вони допоможуть вирішити безліч важливих питань, з якими без сторонньої допомоги впоратися не вдасться. Фінансові витрати, що очікують в цей час, в більшості виявляться приємними, хоча ресурси доведеться перерозподілити, купивши зовсім не те, що планувалося спочатку.
Риби
Нехарактерна для представників знака підвищена дратівливість не найкраще подіє на взаємини з оточенням, тому бажано її стримувати, а ще краще – взагалі приховувати. До фінансових надходжень, ймовірних у цей час, потрібно поставитися з ощадливістю — не варто витрачати все і одразу, частину краще відкласти — на щасливий день. У ділових питаннях активності бажано уникати.
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