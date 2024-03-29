Зодіакальний гороскоп на квітень 2024 року для всіх 12 знаків

Сонячне затемнення 8 квітня принесе в наше життя багато суєти і сум'яття, зібрання небесних тіл – Сонця, Венери, Меркурія та Хірона – у знаку Овна – зробить нас надто імпульсивними та створить парадоксальні ситуації, що не піддаються розуміння, а так звана «Комета Диявола», яку можна буде спостерігати в середині місяця, цілком може призвести до погіршення епідемічної ситуації та природних катаклізмів. Ну і вишенька на цьому астрологічному торті – ретроградний Меркурій, як завжди, ускладнює відсутність порозуміння між людьми, що гальмує вирішення ділових питань і ламає техніку – від тостерів та кавоварок – до телефонів та комп'ютерів.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Доленосні події відбуватимуться у всіх життєвих сферах, але особливо важливо звернути увагу на особисте життя і стан здоров'я – втім, як правило, два ці моменти тісно пов'язані між собою – не дарма кохання називають серцевою недугою. Фінансовий прорив, який відбудеться на початку третьої декади місяця, дозволить вирішити всі матеріальні проблеми, які постають перед представниками знака.

Телець

Телець / Фото: Credits

На початку місяця з'явиться відчуття «пов'язаних рук», коли є бажання активно діяти, але немає для цього ні сил, ні можливостей: у такому разі не варто нічого робити – краще зачаїтися та зачекати на більш сприятливі обставини. Велика ймовірність численних сюрпризів, які виходитимуть переважно від близьких людей – насамперед літніх родичів та дітей.

Близнята

Близнюки / Фото: Credits

Особливу увагу необхідно звернути на події у професійній сфері – тут можливий серйозний кар'єрний ривок, який приведе й до покращення матеріального становища, що для представників знака зараз має важливе значення. Щоправда, нікому не варто делегувати свої повноваження – колеги можуть серйозно їх підвести, краще дотримуватись відомої мудрості: хочеш зробити добре, зроби сам.

Рак

Рак / Фото: Credits

Вирішуючи будь-які питання — як у професійному, так і в особистому житті — необхідно дослухатися до інтуїції, яка у представників знак є сильною стороною — вона виручить навіть у найскладніших ситуаціях. Будь-які зв'язки із закордонними партнерами виявляться не тільки результативними, а й приємними, тому можна вирушати як у відрядження, так і в романтичні поїздки.

Лев

Лев / Фото: Credits

Головна тема місяця – доленосна зустріч із людиною з іншої, дуже віддаленої країни, що може призвести до зміни місця проживання – як тимчасової, так і постійної. Для бізнесу нині вдалим не назвеш, тому форсувати його не варто – краще взяти таймаут. Від занять екстремальними видами спорту краще відмовитись – крім гострих відчуттів, вони можуть принести небажані травми.

Діва

Діва / Фото: Credits

Максимальна увага буде прикута до взаємин із партнерами: насамперед це торкнеться близьких людей – коханих та друзів, але й колег проігнорувати не вдасться: у будь-якому разі важливо поважати не лише свою, а й чужу думку та простір. Також життя може повернути на доопрацювання старі ситуації, які не були завершені свого часу – зараз для цього складуться сприятливі умови.

Терези

Терези / Фото: Credits

Успішними виявляться будь-які публічні виступи, які, до того ж, можуть мати доленосні наслідки, тому дуже потрібно максимально відповідально поставитися до кожного з них. Рішення важливих ділових і бізнес-питань краще відкласти – вони гальмуватимуться з різних причин, тому очікуваного результату така робота все одно не принесе, а ось фінанси радуватимуть.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Успіхи дітей стануть для представників знака предметом гордості, але й вимагатимуть роздумів про те, як розвивати талан дитини далі – місяць створить для цього безліч умов, залишиться лише вирішити, на чому саме зосередитися. Велика ймовірність появи людини з минулого – старого друга чи колишнього кохання, стосунки з якими можуть заграти новими фарбами – можливо, варто дати їм другий шанс.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Головні події місяця будуть пов'язані з власним домом – від ремонту до радикальної зміни місця проживання, про нього представники знака давно мріяли, але зважитися на нього не могли – настав час активно діяти. Творче ставлення до вирішення найрізноманітніших – навіть простих та примітивних – питань призведе до успіху, якого ніхто від них не очікував, що не може не тішити.

Козоріг

Козеріг / Фото: Credits

У нових справах навряд і можна буде розраховувати на успіх, тому є сенс завершити старі, привівши їх до ідеального стану. Від великих закупів, які планувалися на цей час, теж варто відмовитися — з великою ймовірністю товари виявляться бракованими і прослужать недовго. Остання декада місяця стане часом радості та приємних сюрпризів від коханих людей.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Квітень стане місяцем спілкування на різних рівнях – жвавого ділового та особистого листування, телефонних переговорів, особистих зустрічей: вони допоможуть вирішити безліч важливих питань, з якими без сторонньої допомоги впоратися не вдасться. Фінансові витрати, що очікують в цей час, в більшості виявляться приємними, хоча ресурси доведеться перерозподілити, купивши зовсім не те, що планувалося спочатку.

Риби

Риби / Фото: Credits

Нехарактерна для представників знака підвищена дратівливість не найкраще подіє на взаємини з оточенням, тому бажано її стримувати, а ще краще – взагалі приховувати. До фінансових надходжень, ймовірних у цей час, потрібно поставитися з ощадливістю — не варто витрачати все і одразу, частину краще відкласти — на щасливий день. У ділових питаннях активності бажано уникати.

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