Зодіакальний гороскоп на липень 2023 року для всіх 12 знаків

Цьогорічний липень починається із супермісяця, відкриваючи час особливої підвищеної сенситивності й серцевих переживань, які значною мірою визначать найближчий календарний місяць. Кожен із нас окремо та світ загалом відчуватимуть труднощі, пов'язані із вкрай складними ситуаціями: вихід із них, здавалося б, лежить на поверхні, але коштів і ресурсів, щоб його знайти, або замало, або вони взагалі відсутні. На щастя, в нашому житті будуть присутні й підтримувальні – приємні – фактори, тож не все так погано, як може здатися на перший погляд.

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Смуга підвищеної романтичності, що почалася місяцем раніше, не лише не завадить, а й допоможе професійній діяльності: натхнення, яке вони, як результат, отримають, зробить можливим здійснення проєктів, які раніше здавалися недосяжними. Від 17 липня представники знака зможуть розраховувати на кар'єрне зростання, яке виведе їх на новий рівень.

Телець (21.04 – 21.05)

Настає вдалий час для укладання вигідних ділових угод і підписання перспективних контрактів, які вже незабаром принесуть очікувані – вагомі – дивіденди. Час також може бути сприятливим для придбання нерухомості, але тут все не так просто, як здається: перш ніж поставити візу під документом, необхідно десять разів подумати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансово сприятливий час, коли гроші, здається, можна буде робити з усього – навіть із повітря, але водночас пам'ятати про те, що ними важливо грамотно розпорядитися. Віртуальний роман може несподівано перерости в реальний із наступною зустріччю – прямуючи до мети особистого характеру, важливо бути обережними: велика ймовірність найрізноманітніших несподіванок.

Рак (22.06 – 22.07)

Численні фінансові надходження, ймовірні в цей період, врівноважуватимуться серйозними витратами, тому важливо стежити за своїми апетитами під час шопінгу та відмовитися від придбання непотрібних речей. У вирішенні будь-яких питань – насамперед життєвих – допоможуть друзі, тому не варто соромитися просити їх про сприяння, вони із задоволенням його нададуть.

Лев (23.07 – 21.08)

Розставання із близькою людиною, яке цілком може статися на самому початку місяця, не повинне засмучувати представників знака, оскільки стосунки з нею вже вичерпали себе, а нові – набагато перспективніші – вже близько. Хтось довірить представникам знака свою таємницю, яка багато чого прояснить в їхньому власному житті, але розповідати про це не варто нікому.

Діва (22.08 – 23.09)

Цьогорічний липень – бурхливий час, коли доведеться багато спілкуватися – причому на різних рівнях, з'ясовувати стосунки з близькими людьми та ухвалювати важливі життєві і професійні рішення. Успіх у бізнесі зірки обіцяють лише тим, хто не чекатиме на милість від природи, а діятиме самостійно, причому максимально активно та з ентузіазмом.

Терези (24.09 – 23.10)

Взаємини з друзями будуть не лише яскравими та насиченими, але й багатогранними: з одними доведеться активно спілкуватися, іншим допомагати, а з третіми, можливо, доведеться й розлучитися – отже, ви та вони цілком можете обійтися один без одного. З професійного боку нічого не даватиметься легко – щоб отримати результат, необхідно на нього попрацювати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Щоб підтримувати особистий авторитет на належному рівні, необхідно бути уважнішими до тих, хто перебуває поруч із вами – враховувати не лише свої, а й їхні інтереси, що є дуже важливим у стосунках. Вдалими будуть будь-які публічні виступи – від коротких повідомлень на робочій нараді до розгорнутого виступу в телевізійній програмі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

"Виїхати" на старих заслугах, хоч би якими серйозними вони були, не вдасться – професійну репутацію треба буде доводити, а то й створювати наново, але представники знака легко впораються з цим завданням. Вирішуючи фінансові питання, потрібно звернутися по допомогу до тих, хто не пошкодує грошей на те, щоб їх врегулювати – до речі, такі – суто ділові – стосунки можуть перерости в роман, особливо якщо йдеться про закордонного партнера.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Час отримання заслужених гонорарів, які будуть пов'язані не лише з безпосередньою професійною діяльністю, а й із творчими видами хобі, яке цілком може стати бюджетоутворювальною справою. Новий життєвий етап, який розпочнеться в цей час, буде пов'язаний із радістю, яку представникам знака принесуть діти – особливо гордість за їхні досягнення – або несподіваний роман.

Водолій (21.01 – 18.02)

Напружений – авральний – робочий план погано поєднуватиметься з енергіями середини літа, але на відпочинок треба заробити, а в цей час створиться чудова нагода для цього. Примирить із необхідністю працювати й нове почуття з серйозними – матримоніальними – наслідками, яке виникне несподівано, але "візьме в полон" представників знака так, що вони ні про що інше і думати не зможуть.

Риби (19.02 – 20.03)

Необхідність шукати вихід зі складної – трикутної – ситуації, коли з колишнім коханням важко буде розлучитися, а від нового – неможливо відмовитися, змусить представників знака метушитися з боку в бік без надії знайти правильне рішення, хоча воно лежить на поверхні: треба просто вибрати щось одне. До критики з боку керівництва і колег необхідно поставитися з розумінням – у ній є зерно істини.

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