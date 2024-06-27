Зодіакальний гороскоп на липень 2024 року для всіх 12 знаків

У липні головними в нашому житті стануть стосунки – особисті, сімейні, партнерські, дипломатичні, яким необхідно приділити максимум уваги, тоді вони виправдають покладені на них очікування. У жодному разі не можна нехтувати жодним із перерахованих напрямів – згодом це може дорого нам обійтися. Зірки також попереджають про необхідність пильно ставитись до будь-яких прохань – і вимог – на всіх рівнях: надто велика ймовірність маніпуляцій, коли нас захочуть змусити зробити те, чого ми не хочемо.

Початок місяця сприятливий для складання шлюбних контрактів та укладання вигідних фінансових угод, а фінал – внаслідок моральної перенапруженості та професійного вигоряння – вимагатиме відпочинку.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

На перший план вийдуть справи сім'ї та дому: для вирішення деяких – пов'язаних із цією життєвою сферою – проблем доведеться розщедритися, але результат у вигляді побутового комфорту та пов'язаної з ним душевної рівноваги того вартуватиме. Друга половина місяця пройде під знаком щастя в особистому житті: ймовірні як нові знайомства, так і новий етап нинішніх – наприклад, офіційне оформлення стосунків.

Телець

Телець / Фото: Credits

Потрапивши до епіцентру несподіваних, але важливих подій, важливо не розгубитися і, вчасно зорієнтувавшись, піти у потрібному напрямку – на ньому можна розраховувати на успіх у всіх сферах життя. Для оформлення важливих документів, над якими потрібно буде обов'язково попрацювати в цей час, знадобиться максимальна уважність та акуратність – помилки, включаючи ненавмисні друкарські, можуть обійтися дорого.

Близнята

Близнюки / Фото: Credits

Настає час виконання бажань, на що останнім часом представники знака навіть не сподівалися, що зі свого боку призведе до ще більшого розширення їхніх амбіцій – нові ідеї також вдасться дуже швидко реалізувати. Місяць також принесе фінансовий успіх – до того ж як активний, який буде пов'язаний з новими проєктами із солідною винагородою, так і пасивний – у вигляді подарунків.

Рак

Рак / Фото: Credits

Час – як і належить серединному літньому місяцю – не тільки можна, а й потрібно присвятити відпочинку, для чого можна як вирушити у подорож – можливості, зокрема й фінансові, для цього будуть, так і залишитися вдома – головне, відмовитися від забирання сили роботи. У будь-якій ситуації, що вимагає сторонньої допомоги, необхідно просто попросити про неї оточення – воно не відмовить.

Лев

Лев / Фото: Credits

Незважаючи на літній – відпускний – час, у зоні пильної уваги виявиться кар'єра: доведеться поборотися за свій професійний авторитет, зате результат – нова завидна посада – того вартуватиме. Особисте життя теж не залишиться поза увагою: Венера забезпечить представникам знака шарм і, як наслідок, привабливість в очах протилежної статі та купівлю творів мистецтва.

Діва

Діва / Фото: Credits

Час активного відпочинку – подорожей на морські курорти та просто вилазки на природу, під час яких небажано пасивно лежати на пляжі: для морального та фізичного перепочинку необхідно постійно рухатися та пізнавати нове, обов'язково виїжджаючи на екскурсію. Якість дозвілля значно покращиться, якщо провести його з друзями – спілкування з ними принесе не лише задоволення, а й користь.

Терези

Терези / Фото: Credits

Чорний Місяць, який на дев'ять місяців заходить на знак, може не лише принести вагітність, а й запитати представників знака за всі помилки, які вони зробили останнім часом. Незважаючи на його вплив, доля буде до них прихильною, створивши сприятливі умови для успіхів у кар'єрі та особистому житті: романтичні зустрічі можуть і не завершитися серйозними стосунками, але позитивні емоції принесуть.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Подорожі до далеких країн будуть пов'язані насамперед із розширенням горизонтів та здобуттям нових знань, що, втім, не виключає зустрічей із близькими людьми та друзями, яких представники знака давно не бачили. У другій половині місяця їм необхідно буде продемонструвати клас щодо професійних умінь та навичок – з цим у них точно не виникне жодних проблем.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Отримання великої грошової суми – наприклад, закордонного гранту, матеріальної допомоги від держави чи партнерів, виплати страховки чи отримання спадщини ближче до кінця місяця уможливить виконання мрії – відпочинку біля моря, яким передбачали знаки мріють вже третій рік. Привабливість в очах протилежної статі, якою наділять їх зірки, навряд чи потішить – на перший план вийде робота.

Козоріг

Козеріг / Фото: Credits

У професійному плані на перший план вийдуть питання партнерства: можна укладати угоди, підписувати договори, проводити ділові переговори та відкривати спільний бізнес. Вдалими виявляться будь-які виступи на публіці. Дивно, але в цьому насичено робочому графіку знайдеться час і для особистого життя: нові зустрічі призведуть до закоханості з подальшими перспективами.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Основною сферою інтересів представників знака стане власне житло, до того ж як міська квартира, так і дача: в радість буде будь-яка рутинна робота, особливо пов'язана з садом чи городом – вона стане релаксом, який дозволить відновити фізичні та моральні сили. Взаємини з коханою людиною принесуть багато приємних моментів, включаючи поїздки вихідного дня – до моря чи просто на природу.

Риби

Риби / Фото: Credits

Радість принесе спілкування з тими, кого люблять і ким дорожать представники знака – дітьми, які потішать їх своїми успіхами, та коханими людьми, які приготували їм приємний сюрприз. Важливо також пам'ятати: все, що вони зроблять у цей момент, відіб'ється на їхній подальшій долі. Можна стверджувати, що вони стануть «ковалями» свого щастя або навпаки нещастя, тому важливо обмірковувати кожен свій крок.

Читайте також: